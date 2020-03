Manuel Trillo Madrid Actualizado: 19/03/2020 19:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La crisis del coronavirus ha dejado atrapados a cientos de españoles al otro lado del mundo. Estudiantes y trabajadores que residen actualmente en Australia están tratando de regresar cuanto antes a España, como les ha urgido el Gobierno, pero las combinaciones existentes se están cancelados y la desesperación se está extendiendo entre ellos.

«Llevo todo el día intentando ponerme en contacto con la compañía aérea y nadie me coge el teléfono ni me dice nada», asegura Darío Navarro, un joven de 25 años que lleva desde octubre en Sídney para realizar un curso de inglés y que había comprado un pasaje de Qatar Airways hasta Barcelona con escala en Doha que le ha costado 1.200 dólares australianos (algo más de 640 euros). En principio, podría volar hasta la capital de Qatar, pero de allí a Barcelona el vuelo le aparece cancelado. «Hemos ido a la Embajada y nos han dicho que ellos no sabrían qué hacer, porque no tienen más información que la que tiene el Gobierno», asegura a ABC desde la ciudad australiana.

La secretaria general del Ministerio del Transportes, María José Rallo del Olmo, pidió el pasado martes a todos los españoles que se encuentren fuera de España que regresen ante el cierre de fronteras. «Es importante que aquellos que quieran retornar lo hagan cuanto antes. Que nadie se quede pensando que si se lo hubieran dicho antes podría haber vuelto a su país», indicó. Sin embargo, las dificultades para volver son cada día mayores.

Sergio García en Brisbane, Darío Navarro en Sidney y Martín Alonso en Gold Coast, algunos de los españoles atrapados en Australia - ABC

«Entendemos que es una situación muy complicada -señala Darío Navarro-, pero el Gobierno aseguró que todos los que viviésemos en otros países podríamos volver sin problemas y a día de hoy eso no es verdad, porque nadie nos asegura cien por cien que haya un vuelo a España». Según explica el joven estudiante, «el miedo que tenemos muchos es quedarnos perdidos por ahí en aeropuertos internacionales y que no sepamos cómo volver».

La situación, apunta, afecta a cientos de españoles. De los más de 200 compatriotas residentes en Australia que comparten un grupo de WhatsApp, por ejemplo, Navarro calcula que el 80% quiere regresar a su país con sus familias y está encontrando este tipo de problemas.

A algunos compañeros que vuelan este jueves, explica, «les han dicho que el vuelo a Barcelona está cancelado y los han reagrupado en un vuelo a Londres», para desde allí viajar a Barcelona. Pero ahora los vuelos alcanzan los 7.000 dólares australianos (en torno a 3.800 euros), que muchos españoles consideran desorbitados y no pueden pagar.

«La gente no sabe qué hacer»

Pero el problema es sobre todo el temor a que se cierre todo el espacio aéreo. A uno de los españoles afectados le han cancelado ya tres veces el vuelo que tenía y ha decidido quedarse de momento en el país hasta que tenga la certeza de llegar a España.

«Tenemos muchísima incertidumbre, hay muchísima gente que no sabe qué hacer porque tiene miedo a comprar un vuelo, pagar el dineral que cuesta el vuelo para que luego te lo cancelen y no poder volver o quedarte en una escala a mitad de camino», explica Navarro.

Además, comenta, «en Australia vamos a llegar a la situación de España, y estamos perdiendo nuestros trabajos, las clases de los cursos que tengamos probablemente se cancelen y no podemos quedarnos aquí sin recursos». «La gente no sabe qué hacer, nadie le asegura del Gobierno o de la Embajada que pueda volver a España -insiste-. En fin, la situación es un poco caos».