China fuerza a los políticos de Hong Kong a jurar amor al Partido La medida pretende apartar a los opositores de los órganos de poder

ABC Madrid Actualizado: 25/02/2021 01:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lejos de las garantías que asegura la democracia, la República Popular China se dispone a estrangular un poco más las escuetas libertades de las que disfruta Hong Kong, introduciendo la obligación de que los funcionarios de la excolonia británica presten un juramento de lealtad al Partido Comunista Chino (PCCh), informa la ‘CNN’.

«No puedes decir que eres un patriota pero no amas el liderazgo del Partido Comunista Chino o no lo respetas. Eso no tiene sentido. El patriotismo es un amor holístico», afirmó el secretario de Asuntos Constitucionales y Continentales de Hong Kong, Erick Tsang, sobre la nueva obligación del juramento. «La ley cumplirá con la responsabilidad constitucional del gobierno», añadió.

La medida, que pretende apartar a los opositores de los órganos de poder, está especialmente destinada a los consejos de distrito de la ciudad, que son elegidos de manera democrática y tienen una misión de cierta importancia: elegir a 117 de los 1.200 miembros del comité que luego vota por el nuevo líder de la ciudad. En las elecciones de 2019, el bando prodemocracia ganó el 90 por ciento de los 452 escaños de consejo de distrito de Hong Kong, infligiendo una dura derrota a los oficialistas, fieles al Partido.

En caso de que no presten juramento o lo lleven a cabo sin la convicción oportuna, de manera poco creíble, los funcionarios rebeldes pueden enfrentarse a diversas sanciones, entre las que figuran la pérdida del cargo o la prohibición de concurrir a las elecciones de Hong Kong durante los cinco años siguientes a su falta. Como recuerda la ‘CNN’, opositores políticos como Joshua Wong, uno de los líderes de las protestas que ahora está en la cárcel, también han sido obligados a mostrar su lealtad al Partido, requisito que ha servido de excusa para apartarlos de la escena política.

A pesar de su supuesto barniz patriótico, la nueva medida anunciada por las autoridades comunistas chinas permitirá seguir presionando a los opositores políticos de Hong Kong, donde se han vivido en los últimos años varias oleadas de protesta contra el recorte democrático impulsado por Pekín. En julio de 2019, las movilizaciones alcanzaron su cénit, durante el asalto al Parlamento de la ciudad. El pasado mayo, Pekín aprobó su controvertida Ley de Seguridad Nacional, destinada a ahogar la resistencia de los ciudadanos de la excolonia británica, cada vez más cansados del yugo continental.