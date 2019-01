El chef español que dio de comer a los funcionarios de EE.UU. José Andrés se convierte en uno de los líderes de la resistencia a Trump

David Alandete

Washington Actualizado: 27/01/2019 03:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hasta ayer, durante los 35 días que el Gobierno de Estados Unidos estuvo paralizado, unos 130.000 funcionarios de Washington, la capital, no percibieron salario. Fueron semanas de angustia, facturas impagadas y una imagen que no se veía en este país desde hacía muchos años: colas en la calle para recibir donaciones de comida. Aunque el presidente cedió y aceptó reabrir la Administración el viernes, es probable que los 800.000 funcionarios afectados en todo el país no cobren hasta dentro de unos días.

Angustiado por ver a toda una ciudad cautiva en la guerra política de Donald Trump, el chef español José Andrés se propuso alimentar a los funcionarios que en todo el cierre administrativo dejaron de percibir dos nóminas. La mayor cola en Washington era para recibir una bolsa con bocadillos, ensaladas y fruta de un punto de entrega de la organización World Central Kitchen en la avenida de Pensilvania, entre la Casa Blanca y el Capitolio.

«Salimos de aquí con la bolsa de comida y la dignidad intacta, todo el mundo nos trata con un respeto tremendo», dice, tras recibir su bolsa de papel Mark Hansel, funcionario del ministerio de Agricultura de 53 años. En la calle se encuentra con José Andrés, a quien abraza: «Gracias».

«Muchas gracias»

Es imposible acercarse a José Andrés cuando sale a la calle a saludar a los funcionarios. Una multitud lo impide. «Muchas gracias», le dice una niña de 11 años de la mano de su abuela. Dos jóvenes de Puerto Rico le agarran del brazo: «Gracias por lo que hiciste en la isla». (En 2017, tras el devastador paso del huracán María, José Andrés se trasladó a la isla para alimentar a una población hambrienta y olvidada por la Casa Blanca). Un hombre le grita: «¡José Andrés for president!».

José Andrés no puede ser presidente de EE.UU. porque nació en Mieres, Asturias, en 1969, pero es un embajador de la marca España como ningún otro. No sólo ha popularizado el jamón o la paella y se dispone a abrir el restaurante español más grande del mundo en Orlando; está en la cresta de una ola de solidaridad que ha saltado de los fogones a la vida civil.

Lynn Banks en el momento de recoger una bolsa con comida - D. A.

En este cierre administrativo convenció a otros cocineros para que alimentaran de forma gratuita a 35.000 funcionarios sin sueldo en Washington. El jueves abrió otros puntos de donación de alimentos en otros 13 estados norteamericanos.

«Creamos World Central Kitchen para ofrecer alimentos en situaciones de emergencia, y resulta que la emergencia ha llegado a la capital», dice José Andrés a ABC. «No puede ser que el presidente se presente como el mejor negociador de la historia del mundo, un líder perfecto, y ahora permita el cierre del Gobierno y que esta gente tenga descubiertas sus necesidades más básicas. Parece que a la hora de la verdad no es tan buen negociador», añade.

Mientras, funcionarios como Lynn Banks, de 47 años, han subsistido con esta comida y fuentes adicionales de ingresos. En su caso, trabajar una jornada entera cada noche en un asilo, tras lo cual ha dormido unas pocas horas antes de presentarse a su trabajo de día en una corte federal, por el que no ha cobrando. «Ha sido muy duro», dice, con cara de cansancio.

«Lo mío es dar de comer»

José Andrés, que ha sido nominado al premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria en Puerto Rico, ha recibido en esta cocina a un nutrido grupo de líderes políticos, incluida la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que ha obligado a Trump a reabrir el Gobierno. Viéndole codearse con estos líderes, la pregunta es inevitable. ¿No se ve José Andrés en el Capitolio? «No, hombre, lo mío es dar de comer», responde el chef con humildad.