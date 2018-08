Chamisa dice tener pruebas del fraude electoral en Zimbabwe La policía antidisturbios irrumpió en el hotel instantes antes de que el líder de la oposición diera una rueda de prensa

Alba Amorós

El líder de la alianza de la oposición Nelson Chamisa insiste, una vez más, en que la alianza del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés) ha ganado las elecciones porque tienen la mayoría del apoyo del pueblo de Zimbabue. «La elección es fraudulenta, ilegal, ilegítima y carente de credibilidad. Nosotros ganamos estos comicios y formaremos el próximo gobierno», dijo el candidato del MDC. El joven líder, que reconoció que la nación estaba dividida, dijo que los resultados no fueron verificados y, por tanto, que no los aceptaban. Además, confirmó tener pruebas e informes que demostrarían el supuesto fraude electoral: «Hay evidencias (grabadas en video) que muestra que las urnas no fueron selladas», denuncia Chamisa.

El MDC lleva meses cuestionando que transparencia del proceso electoral, denunciando la supuesta intimidación a la oposición y, en concreto, poniendo en entredicho la integridad de la comisión electoral. Chamisa, quien se autoproclamó vencedor nada más se cerraron los colegios electorales el lunes, avisó que llegaría al fondo del asunto: «Seguiremos todas las rutas legales y constitucionales necesarias para que se reconozcan los verdaderos resultados electorales».

Instantes antes de que empezara su rueda de prensa los antidisturbios irrumpieron en el Hotel Bronte, en Harare, para asegurarse de que solo había periodistas y no partidarios del MDC. El joven abogado, que denunció la brutalidad contra sus seguidores y contra su partido, dijo que «el MDC no cree en la violencia ni en la anarquía».

La reacción de Mnangagwa

El recién elegido presidente dijo que la libertad de expresión es indispensable en la «Nueva Zimbabwe» y criticó las escenas en las que la policía ahuyentó a los periodistas que esperaban la aparición de su principal rival en los comicios celebrados el lunes. «Las escenas de hoy en el Hotel Bronte no tienen cabida en nuestra sociedad y estamos investigando urgentemente el asunto para comprender exactamente qué sucedió», escribió Mnangagwa en Twitter. «Ganamos las elecciones de manera libre y justa, y no tenemos nada que esconder ni temer. Cualquiera puede dirigirse a los medios en cualquier momento», agregó.