Casi 700.000 pasajeros usaron en España el Boeing 737 MAX 8 en 2018

Según datos de Aena, casi 700.000 pasajeros con origen o destino en algún aeropuerto español viajaron durante 2018 en un Boeing 737 MAX 8.

Pese a que su presencia aún es residual en el mercado español, a lo largo de 2018 el número de pasajeros transportados en el Boeing 737 MAX se incrementó mes a mes, pasando de los 16.847 de enero a los 104.273 de diciembre.

Estas cifras, no obstante, están lejos de los casi 88 millones de pasajeros del Boeing 737-800, el modelo más usado en nuestro país. El segundo modelo más usado en vuelos comerciales es el Airbus A320, con cerca de 44 millones de pasajeros.

Respecto al número de operaciones, en 2018 se registraron en España 4.620 operaciones con el Boeing 737 MAX 8, el 0,2% de los 2,3 millones que se registraron en el conjunto del ejercicio.

En las últimas horas, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ordenó la suspensión de todos los vuelos del 737 MAX 8, prohibiendo volar a todas las aeronaves de este modelo y del MAX 9 en el espacio aéreo europeo.

Esta decisión se sumaba a la de otros países como China, Australia, Malasia, Kuwait, Singapur, Omán, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda, Indonesia y, recientemente, India.

