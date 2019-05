La Casa Blanca pidió ocultar un barco con el nombre de McCain durante la visita de Trump en Japón

La Casa Blanca pidió a la Marina estadounidense que ocultara un destructor bautizado en honor del senador John McCain, fallecido en agosto del pasado año, durante la reciente visita de Donald Trump a Japón. Con ello trató de impedir que el nombre de McCain, hasta su muerte gran rival de Trump en el seno del republicanismo, apareciera en las fotografías del presidente de EE.UU., según desveló « The Wall Street Journal».

Aunque funcionarios de la Marina recalcaron que ellos no escondieron el buque, dieron permiso a todos los marineros a bordo el pasado martes, cuando Trump visitó la base naval de Yokosuka.

El mandatario salió al paso de la información este jueves y aseguró que no sabía nada de estos esfuerzos de la Casa Blanca por sacar de la vista el destructor de con el nombre de McCain.

El USS John S. McCain recibió inicialmente el nombre del padre y del abuelo del senador, y se le añadió el suyo -John S. McCain III- el pasado verano.

Donald Trump llegó el pasado fin de semana a Japón, donde esta semana se convirtió en el primer dirigente mundial en reunirse con el emperador Naruhito tras la abdicación de su padre, Akihito.

Dos marineros señalaron, bajo condición de anonimato al no estar autorizados a hablar públicamente, que los marineros del McCain no estaban invitados a escuchar a Trump aquel día abordo del buque de asalto anfibio Wasp, mientras que sí lo estaban los de otros barcos de guerra estadounidenses en la base, según recoge « The New York Times».

Un miembro del servicio de la Marina en Yokosuka indicó que todos los buques de EE.UU. en el puerto fueron invitados a enviar de 60 a 70 marineros a escuchar el discurso de Trump, con la excepción del McCain. Cuando varios marineros del McCain se presentaron de todas formas, llevando en sus uniformes la insignia de su barco, se les prohibió el acceso, aseguró.

Asesores de la Casa Blanca, también bajo anonimato, confirmaron la que se hizo la solicitud, pero matizaron que Donald Trump no estaba al tanto, añade «The New York Times». Un funcionario estadounidense indicó que la Casa Blanca envió un correo electrónico a la Marina con la solicitud el 15 de mayo.

También Reuters informa de que un funcionario confirmó bajo anonimato a esta agencia la solicitud inicial de retirar de la vista el destructor durante el discurso de Trump, pero que fue descartada por altos funcionarios de la Marina.

El presidente de Estados Unidos aseguró que desconocía cualquier esfuerzo para esconder el buque. «No fui informado de nada que tuviera que ver con el buque de la Marina USS John S. McCain durante mi reciente visita a Japón», negó a través de Twitter.

Trump añadió que «alguien lo hizo» porque pensaba que no le gustaría y que quien actuó «bien intencionado», pero que él no sabía nada de eso. «Nunca lo habría hecho eso», señaló.

«Yo no era un fan de John McCain, nunca lo seré -reconoció Donald Trump-, pero desde luego no me podría preocupar menos si había un barco con el nombre de su padre o no».

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women - what a spectacular job they do!