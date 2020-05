La Casa Blanca impide que su experto médico acuda al Capitolio La Cámara de Representantes había citado al doctor Fauci, que en ocasiones ha polemizado con Trump sobre la respuesta a la pandemia

Anthony Fauci, la autoridad médica de EE.UU. en enfermedades infecciosas, no podrá comparecer la semana que viene en una comisión de la Cámara de Representantes sobre la respuesta a la crisis del coronavirus. Fauci es la voz más prestigiosa sobre la epidemia en EE.UU. y una cara familiar en los hogares del país por sus apariciones en las ruedas de prensa de Donald Trump sobre coronavirus. La Casa Blanca ha bloqueado su aparición.

La justificación de la Administración Trump es que sería «contraproducente que aparezcan en comparecencias en el Congreso las mismas personas que están involucradas en esos esfuerzos», dijo el portavoz Judd Deere sobre la respuesta gubernamental al coronavirus.

Es difícil separar la decisión del hecho de que la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas y que, mientras el país avanza con lentitud hacia el control de la epidemia, la comparecencia de Fauci es solo el anticipo de una batalla legislativa para determinar si la respuesta a la crisis por parte de la Administración Trump fue la adecuada. EE.UU. es el país más afectado del mundo, con más de 1,1 millones de contagios y más de 65.000 muertes al cierre de esta edición.

Fauci, además, se ha demostrado en ocasiones como una voz disonante en el relato de Trump sobre la respuesta de su Administración a la epidemia, que siempre ha calificado de inmejorable. El experto ha tenido que hacer equilibrios entre ofrecer información fidedigna sobre la crisis y no contradecir al presidente. No siempre lo ha conseguido. Por ejemplo, ha reconocido que la capacidad del país para aplicar test de forma masiva a la población para el control de la epidemia no es la que debería ser –mientras que Trump insiste en que EE.UU. es el país que más test realiza–, exigió cautela sobre el potencial de la hidroxicloriquina como tratamiento –mientras que el presidente la promocionó con insistencia– y ha advertido de los riesgos de que los estados levanten las restricciones de confinamiento demasiado pronto.

Fauci no aparecerá en la Cámara baja pero su presencia sí está prevista de momento en un comité del Senado.