Europa no se fue. Se queda. Existe. Los 27 se pelearon como una manada de gatos atrapados en una bolsa pero, como diría el general Perón de los suyos, en verdad, se estaban reproduciendo. Entre todos se hicieron más pese a ser menos sin el Reino Unido. Y, en ese proceso, los vencedores son todos aunque algunos lo duden.

Los subestimados «frugales», con su sencillez de razonamiento, se impusieron, con concesiones, en cuestiones importantes. Dieron el OK al monto final y al recibirás a fondo perdido pero también devolverás y lo harás, con condiciones. La ruta de préstamos y subvenciones la seguirá la Unión Europea con la intensidad de los rastreadores expertos del Covid 19. Dicho de otro modo, los Gobiernos de Italia y España, no tendrán oportunidad para caer en tentaciones y desviar dinero comunitario para exaltación del líder, engordar otras cuentas que no sean las elegidas o no hacer los ajustes que tocan. El llamado «freno de mano» o te corto el grifo si te despistas, será el aliento en la nuca de nuestros gobernantes y en especial de Pedro Sánchez que prometió a Bildu enterrar la reforma laboral de Mariano Rajoy.

Los pequeños, en esta cumbre eterna -90 horas de cinco días- se hicieron grandes y los grandes, a su modo, gigantes. Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia, negociaron con destreza. Con Mark Rutte a la cabeza, llevaron todo al límite y lograron un «win win» merecedor de aplauso. Ellos, por su parte, aportarán menos en una versión renovada de los cheques de rebaja británicos. La mano izquierda -y la derecha- de Angela Merkel, Emmanuel Macron, Charles Michel y Ursula Von der Leyen, fueron definitivas para hacer posible lo que a veces, de lejos, parecía imposible.

Hoy España, con unos 140.000 millones de euros (más de 72.000 en ayudas directas) puede, como Italia, respirar (lo de tranquilos es otro tema) para los próximos seis años. Pero el dinero, contante y sonante, no empezará a llegar hasta entrado el 2021 y será, como la vacuna del Covid, en dosis.