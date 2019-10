Seguir Carmen de Carlos @CarmenDeCarlos Actualizado: 14/10/2019 02:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando no hay unión la resistencia hace la fuerza. En ese escenario se encuentra, entre otros políticos de aquí y de allá, Lenín Moreno. Cerca de dos semanas lleva el presidente de Ecuador aguantando el caos en las calles, el asalto a la Asamblea Nacional (Congreso), el cerco a las instituciones y el saqueo de la Controlaría, almacén de documentos de los casos de corrupción de Rafael Correa.

Aún así, Moreno no cede a las presiones para dar marcha atrás con la supresión de subsidios a los combustibles recogida en el decreto 883. Del resto -anunció a los movimientos indígenas-, se puede hablar y hacer correcciones. La Conai, la poderosa organización indígena, aceptó ir a una mesa de diálogo (auspiciada por la Iglesia y la ONU) pero antes confirmó las denuncias de Lenín Moreno y reconoció que las hordas de Rafael Correa, el expresidente prófugo en Bruselas, están detrás de los desmanes y la violencia.

Lenín resiste porque tiene la razón y al Ejército a su lado. Otros, como Nicolás Maduro, lo hacen sólo con las Fuerzas Armadas y algunos, como el peruano Martín Vizcarra, porque son hábiles para descubrir un atajo para adelantar elecciones y evitar lo que parecía inevitable, el regreso del fujimorismo y la destrucción del Poder Judicial.

En el caso de Mauricio Macri, su resistencia consiste en no rendirse ante las primarias de agosto y los sondeos que anticipan su derrota frente al kirchnerismo que lleva a Alberto Fernández de titular en la papeleta y a la viuda de Néstor Kirchner a su lado. El filósofo Santiago Kovadloff en una intervención reciente, al hilo de las elecciones argentinas, recordó una anécdota en la que el general Pueyrredón, cansado de enviarle armas, ropas y recursos a San Martín, le mando «al carajo» y exigió que no le pidiera nada más, «porque lo que usted quiere hacer, es imposible». El libertador de Argentina, Chile y Perú, le respondió en una carta: «Tiene razón, lo que quiero hacer es imposible pero es imprescindible». Macri piensa exactamente lo mismo de sí mismo y aunque no es San Martín, insiste en resistir.