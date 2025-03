Iberoamérica, con España dentro, atraviesa uno de esos momentos que hacen historia en forma de amenaza y realidad. El patio peninsular está resquebrajado por culpa de nosotros mismos y el viejo patio trasero, que se adjudicaba a Estados Unidos, se desgaja entre dictaduras, regímenes autoritarios ... y déspotas de medio pelo.

Al otro lado del Atlántico, Nicaragua es un infierno sin ángel de la guarda. Daniel Ortega y Rosario Murillo podrían ser una pareja de violadores y asesinos seriales, a los que un buen día les detiene la Policía y los vecinos juran no saber, ni haber sospechado, nada de sus salvajadas. En 10 días se han liquidado a ocho candidatos y en abril del 2018 ejecutaron, al menos, a 325 personas. Pero no pasa nada. El Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH) protesta, como lo hace HRW, la OEA, la CIDH o los miembros del grupo conservador, ECR Eurolat, pero… todo sigue igual.

Las elecciones de noviembre serán una farsa y el líder supremo -y criminal- seguirá, como lo hace desde el 2007, en su poltrona del poder. Tendrá su butaca en las Cumbres Iberoamericanas y hasta se echará unas risas con Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) si coinciden allí o a saber dónde. Con Alberto Fernández, dada su salud, me temo que lo tendrá más difícil pero siempre le quedará Cristina (CFK) o los vídeos del presidente de Argentina, de antes y de ahora (son gratis).

Con Luis Arce no parece que Ortega -cuando no le patina la lengua- pueda entenderse mucho. El boliviano va más a lo suyo, que son los números y no las palabras. Quizás si, como todo parece indicar, Castillo termina siendo el presidente de Perú, ahí un bis a bis de los dos sería para alquilar balcones. Aunque nada igualaría a una de pollitos en fuga con Keiko Fujimori rumbo a Japón, como hiciera su padre. En fin, todo en ese patio, que es suyo y es un poco responsabilidad de todos, es un desastre, pero algo habrá que hacer para cambiar las cosas. Los que están dentro y los que seguimos fuera.