Carlos Mesa: «En Bolivia no hubo un golpe de Estado, el pueblo sacó a Evo Morales» El expresidente y candidato opositor en las últimas elecciones asegura que la renuncia del mandatario por la movilización social es una «lección histórica» para América Latina y un «ejemplo» para Venezuela

Manuel Trillo Actualizado: 12/11/2019 01:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El candidato de la opositora Comunidad Ciudadana en las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, Carlos Mesa (La Paz, 1953), niega con rotundidad que los militares hayan forzado la dimisión de Evo Morales. «Ha sido una movilización popular y pacífica», y una «lección histórica» para América, afirma desde el otro lado del teléfono Mesa, presidente de 2003 a 2005.

Sostiene que no hubo golpe de Estado, como afirma Morales. ¿Cuál es la situación? ¿Hay vacío de poder?

Miente de manera grosera. Eso no ocurrió. Las Fuerzas Armadas no sacaron ningún soldado ni hubo actos de subversión. Ha sido una movilización popular, pacífica y democrática que ha logrado sacar a un presidente autoritario, una lección histórica para América. Dicho eso, es una circunstancia compleja, porque Morales ha articulado una estrategia para dejar al país sin sucesión constitucional, renunciando él, el vicepresidente, y los presidentes del Senado y la Cámara. El procedimiento es que la Asamblea se reúna para leer la carta de renuncia y la acepte. Después nombra nuevo presidente del Senado que se hace cargo del Gobierno. La dificultad es lograr quórum, dado que la oposición no tiene mayoría absoluta. Está convenciendo a militantes del MAS. En ningún caso estamos dispuestos a romper el orden constitucional ni a juntas, gobiernos militares, cívicos o patrióticos.

¿Y quién tiene la autoridad ahora?

El presidente está atrincherado en Chapare, zona de producción de coca, el 90% de la cual se convierte en cocaína que va a Brasil y Europa. No hay gobierno hasta que no se lea la carta de renuncia y se nombre un nuevo presidente del Senado. Por tanto estamos en una situacion muy incierta.

Se habla de que hubo una noche de terror entre el domingo y el lunes. ¿Teme que se desborde la violencia?

Se produjeron actos brutales en La Paz promovidos por Morales. Se incendió la casa del rector de la Universidad Mayor de San Andrés y la periodista que denunció el fraude monumental. Pero espero que la Policía logre recomponer el orden en las próximas horas.

¿Cómo se garantizarán ahora unas elecciones limpias y democráticas?

Aclaro que yo soy excandidato, pero no asumo ningún liderazgo que no me corresponde. Mi opinión es que el gobierno de transición tiene una sola tarea, la convocatoria electoral, con el consenso de las fuerzas políticas y sociales, lo que requiere una reconstrucción del Tribunal Supremo Electoral, que fue completamente destruido y manipulado. Si se hace seriamente, requerirá un par de meses por lo menos.

¿Cuál ha sido o está siendo el papel de las Fuerzas Armadas?

Lo único que dijeron es que no saldrían a enfrentar al pueblo en la calle. En ese contexto, el presidente se dio cuenta de que su última posibilidad, un estado de excepción, no era posible y eso lo llevó a renunciar. Pero decir que las Fuerzas Armadas generaron la renuncia es mentira. Simplemente le convencieron de que no tenía ninguna opción de ir a la represión para recuperar su poder. Quienes lograron su derrota fueron los ciudadanos.

El Mando Militar «sugirió» expresamente a Morales que renunciara…

Sí, efectivamente, esa es una realidad objetiva, en el contexto de confrontación que se podía producir. Dado que no iban a salir a la calle, le sugirieron que diera un paso al costado. No salió un solo militar. Sería un golpe que se levantaran divisiones o compañías del Ejército. No, no, ha sido la culminación de un movimiento popular, político, cívico y de la sociedad organizada.

¿Debería ser detenido Morales?

En este momento corresponde establecer una situación de paz. Cualquier acción que provoque tensión adicional sería un error. Hoy tenemos que lograr un nuevo gobierno, que tomará las decisiones que correspondan.

«Espero que el Gobierno español haga una reflexión más profunda y serena y respalde la sucesión constitucional en Bolivia»

Morales le ha pedido pacificar el país. ¿Están contribuyendo a ello?

Usted me escucha que estoy en una posición de construir un gobierno democrático. Morales miente descaradamente cuando me llama racista. Estoy orgulloso de que Bolivia haya tenido un presidente indígena, pese a lo lamentable que ha resultado Morales. Mi vida entera ha sido de lucha por la inclusión y la eliminacion del racismo.

Podría presentarse Morales a unas nuevas elecciones?

Por supuesto que no. La Constitución establece que la presidencia solo se puede ejercer dos veces consecutivas y ya violó la Constitución en su tercer periodo. Preguntó al pueblo para un cuarto mandato y le dijo que no. Esto también tiene que ver con su renuncia, no solo el fraude del 20 de octubre.

¿La oposición se presentará unida a unas nuevas elecciones?

Nuestra candidatura demostró que había unidad en la oposición e íbamos a una segunda vuelta. En España han tenido elecciones con muchos candidatos y nadie habla de desunión.

Las discrepancias con el líder ciudadano Fernando Camacho podrían entorpecer la labor para celebrar unas elecciones libres limpias?

En absoluto. Camacho ratificó la línea de la sucesión constitucional, respetando los mecanismos que la ley establece para convocar una nueva elección. No hay diferencia alguna entre la oposición política y cívica.

¿No había diferencias sobre ese gobierno transitorio, precisamente?

No, ayer (el domingo) en la mañana hablaba de gobierno cívico-popular, pero en la noche entró en la línea correcta, de una sucesión constitucional. A veces la emocionalidad tiene algún efecto, pero ha sido coherente con lo que defendemos todos.

Bolivia puede ser un ejemplo para Venezuela?

Definitivamente. Estamos convencidos de que Maduro es un dictador. El pueblo movilizado, bien organizado y pacíficamente, puede lograr la salida de quienes vulneran la Ley.

¿Y frena de alguna forma la ola boliviarana en América Latina?

La situación en América Latina es muy volátil, pero lo único que tiene que resguardar de manera sagrada es el voto popular, la democracia. Si el pueblo vota izquierda, centro o derecha, es su voluntad. Lo que no se puede aceptar es lo que pasa en Venezuela y lo que trataba de hacer Morales.

¿Cómo valora el comportamiento de la comunidad internacional y del Gobierno español en funciones?

La comunidad internacional se ha comportado muy correctamente. Pero lamento que Morales lograra difundir ideas falaces sobre un golpe de Estado. Lo que dijo el comandante de las Fuerzas Armadas pudo ser una frase desafortunada, pero las Fuerzas Armadas no no movieron un fusil. Espero que el Gobierno español, una vez que haga una reflexión más profunda y serena, respalde la sucesión constitucional.