«El caos se apoderó de todos»: un pasajero relata el agonizante aterrizaje de un avión por la despresurización de la cabina

La aerofobia o miedo a volar es uno de los temores más extendidos entre la población. Pese a ser, estadísticamente, el medio de transporte más seguro, un hipotético accidente reduciría drásticamente las posibilidades de salir vivo de tal situación. Por ello, cuando se produce algún tipo de incidente a bordo de la aeronave puede llevar a que se desate fácilmente el pánico.

Esto mismo ocurrió en el vuelo 2353, operado por la compañía Delta, que cubría el trayecto entre Fort Lauderdale y Atlanta. La aeronave descendió bruscamente durante 8.000 metros en aproximadamente siete minutos debido a una despresurización de la cabina, según informó «Clarín».

Fue entonces cuando el miedo se apoderó de los pasajeros, que trataron de despedirse de sus familiares pensando que su destino era la muerte. Harris DeWoskin, pasajero del aparato, relató así el tenso momento a «WFTS»: «Empezamos a caer muy fuerte y luego las máscaras de oxígeno se accionaron desde la parte superior del avión. El caos se apoderó de todos».

«Vuelo 2353. Dios bendiga al capitán y la tripulación. Tuve un vuelo de emergencia desde Atlanta a Fort Lauderdale. Se desplegaron máscaras de oxígeno, descendimos rápidamente y nos desviamos a Tampa. Le envié un mensaje de texto a mi esposa y a mi padre, les dije que los amaba. Le dije a mi madre que la amo y abracé a mi hijo», escribió en Twitter un pasajero, que había aprovechado el WiFi para despedirse de sus familiares.

