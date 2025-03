El caos se apodera de la coalición tripartita del Gobierno alemán

«Permanezcamos unidos!», fueron las palabras con las que terminó el canciller alemán Olaf Scholz su discurso a la nación de fin de año. Y aunque se refería en primer plano al pueblo alemán, ante los retos económicos y políticos a los que se ... enfrenta, había también en esa llamada un velado mensaje a los socios de la coalición de gobierno, que todavía no ha cumplido un mes en ejercicio y está ya dando evidentes muestras de desacuerdo y falta de coordinación. No hay un solo asunto de actualidad en el que los tres partidos mantengan la misma posición. Los ministros verdes de Exteriores, Economía y Medio Ambiente, Annalena Baerbock, Robert Habeck y Steffi Lemke , están indignados con el plan de la Comisión Europea de etiquetar como sostenibles la energía nuclear y el gas. El canciller Scholz, socialdemócrata, se ha limitado a garantizar que se mantendrá fiel a la eliminación de la energía nuclear alemana, con el cierre de las tres últimas centrales en diciembre de 2022, mientras que uno de sus correligionarios, Ralf Stegner, incendiaba las redes sciales al afirmar en Twitter que los partidarios de la energía nuclear «en términos de contenido y tono, no son inferiores a los opositores a la vacunación, los negacionistas del coronavirus y la extrema derecha».

En cuanto al tercer socio, los liberales del FDP no les parece mal el plan de la Comisión y solo dejan claro que «no debe compensarse comprando energía nuclear de otros países». El ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, se ha acogido incluso con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea y ha declarado que «Alemania necesita de manera realista modernas centrales eléctricas de gas como una tecnología de transición». Ante la disparidad de opiniones en el seno del gobierno, el vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, ha pedido a sus socios «encontrar un consenso dentro del gabinete sobre cómo podemos lograr el equilibrio entre los objetivos de reducción de CO2 y un suministro de energía estable» y ha reprochado a Los Verdes: «No eres un buen europeo si solo aceptas las decisiones que te convienen». Algo parecido ocurre con el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, que el canciller Scholz acaba de declarar de competencia directa de la Cancillería para retirar el asunto de la manos de la ministra de Exteriores verde Baerbock, que exige posiciones más duras con Moscú. Scholz, en cambio, se esforzará por establecer «un nuevo comienzo cualificado» en las relaciones bilaterales con Rusia, después de la conversación telefónica mantenida con Putin el 21 de diciembre que fue preparada exclusivamente por su asesor directo Jens Plötner. Para terminar el cuadro, el portavoz en materia de Exteriores del FDP, Frank Müller-Rosentritt , ha exigido que «las tropas rusas y los mercenarios abandonen Crimea y el este de Ucrania» y ha señalado que «Rusia y Alemania tienen una historia que se extiende por varios cientos de años y el hecho de que esta relación haya llegado a un punto bajo no se debe a Alemania, sino a las acciones agresivas de Putin contra Ucrania». Que vienen los rusos Baerbock no ve tampoco con buenos ojos varios puntos de la presidencia francesa por turno del Consejo Europeo y amenaza con obligar a Scholz a elegir entre la armonía con Emmanuel Macron y la paz doméstica. Respecto a la vacuna obligatoria, que Scholz ha decidido llevar a una votación parlamentaria en febrero, el FDP está oficialmente de acuerdo pero no impondrá disciplina de voto a sus diputados y al menos veinte de ellos adelantan ya que votarán en contra , mientras que el portavoz de Los Verdes en materia sanitaria, Janosch Dahmen, se ha pronunciado a favor de crear primero ofertas de vacunación suficientes y atractivas. Resulta difícil fijar una posición de este partido al respecto porque, mientras Omid Nouripour, candidato a la presidencia de la formación, se declara abierto a una obligación general de vacunación, la presidenta del Bundestag, Bärbel Bas, se ha pronunciado en contra alegando que «deberíamos tomarnos el tiempo y una decisión en febrero es prematura». Tampoco hay acuerdo sobre la creación de un Registro Nacional de Vacunas, necesario para hacer cumplir la vacuna obligatoria: el SPD quiere, los liberales no lo ven y Los Verdes emiten opiniones diversas. Otro caballo de batalla interno es el gasoducto ruso Nord Stream 2 , de crucial importancia geoestratégica. Baerbock ha advertido que no será concedida la licencia para empezar a operar si Moscú da cualquier paso en falso en la frontera con Ucrania y el canciller Schoz ha corregido a su ministra aclarando que «se trata de un proyecto del sector privado» y descartando cualquier influencia del conflicto con Ucrania en las decisiones estatales alemanas. Curiosamente, en este apartado los liberales coinciden con Los Verdes aunque por diferentes motivos y se alinean con la posición de la Administración estadounidense, muy crítica con el gasoducto debido a que aumentará la dependencia energética europea de Rusia. Scholz, consciente de que las discrepancias amenazan desde el primer día la estabilidad de la coalición, se comporta como un canciller contenido y toma el papel de árbitro entre los otros dos socios, reservando el puñetazo en la mesa para cuestiones más trascendentes y lidiando más discretamente con los asuntos menores a través del Ministerio de Cancillería, en manos de su hombre de confianza Wolfgang Scmidt. Pero no es seguro que esta estrategia aguante las tensiones venideras, propiciadas con toda seguridad por las elecciones pendientes en este mismo año. Elecciones a la vista En febrero se someterá a su reelección el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, un socialdemócrata, aunque formalmente suspendió su militancia al asumir el cargo, en 2017. La elección correspondiente a la Asamblea Federal, integrada por los diputados del Bundestag y del Bundesrat, junto a otros delegados de los Bundesländer, dará lugar a los primeros tira y afloja. 