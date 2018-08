Un candidato republicano de Florida cree que votar a su rival afroamericano sería «hacer el mono»

No se ha hecho esperar la polémica en el duelo por el cargo de gobernador de Florida. La elección en las primarias republicanas y demócratas del pasado martes de dos candidatos diametralmente opuestos ha hecho saltar las primeras chispas.

El designado por los republicanos, el acérrimo trumpista Ron DeSantis, encendió este miércoles la polémica al emplear una expresión que se podría traducir por «hacer el mono» para rechazar las políticas de su rival demócrata, el afroamericano Andrew Gillum.

En declaraciones a la cadena Fox News, señaló: «La última cosa que necesitamos es hacer el mono tratando de abrazar una agenda socialista con enormes subidas de impuestos». La polémica expresión en inglés es «monkey up», que, aunque tiene el sentido de «hacer tonterías», al incluir la palabra «mono» fue considerado por muchos como una alusión racista.

Así lo interpretó la presidenta del Partido Demócrata en Florida, Terrie Rizzo, que, a través de Twitter, consideró «repugnante» que «Ron DeSantis esté lanzando su campaña electoral con un doble sentido racista».

It's disgusting that Ron DeSantis is launching his general election campaign with racist dog whistles. #FlaPolhttps://t.co/T9qRVYtbv3