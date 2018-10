En el callejón sin salida

Ramón Pérez-Maura

La división que ha creado el Brexit entre los británicos cuenta con una coartada para aminorar sus consecuencias. Hubo un tiempo en que este tipo de divisiones y enfrentamientos familiares generaban guerras civiles. Hoy en día hemos superado en la Unión Europea (con perdón) la posibilidad de este tipo de conflicto. Hogaño el choque que se ha producido en las familias británicas recuerda demasiado al que se vive en las familias catalanas. No se puede hablar de política en las comidas familiares porque algunos políticos han creado un problema donde no lo había. En el Reino Unido no se hablaba en las calles ni en los pubs de los problemas europeos. Fueron los políticos que buscaban nuevas causas para conseguir votos los que inventaron un problema que no existía. Y vaya si consiguieron crearlo desde la nada…

La principal responsabilidad en todo ello la tiene el sector euroescéptico del Partido Conservador, que ha conseguido hacer una herida grave a Europa y otra doblemente grave a la democracia británica. El partido de referencia de la historia de la democracia británica engendró un problema en sus entrañas. Recordemos –tantos prefieren olvidarlo- que cuando se convocó el primer referendo sobre la pertenencia británica a la Comunidad Económica Europea, el Partido Conservador de Edward Heath votó a favor y el laborismo de James Callaghan estuvo en contra. Y como muy bien recordó el pasado miércoles Mario Vargas Llosa en el Servicio Memorial por Hugh Thomas, Margaret Thatcher nunca hubiera apoyado un Brexit. Pero la frivolidad política de David Cameron le llevó a convocar dos referendos en sus seis años de Gobierno. Uno sobre la independencia de Escocia, que ganó gracias a la ayuda de los laboristas –el conservatismo era marginal en Escocia- y otro sobre el Brexit en el que el jefe de ese movimiento, Jeremy Corbyn, les dejó estrellarse solos. Pero la única razón para celebrar ese referendo fue la de que él no sabía cómo resolver la ruptura que los euroescépticos habían generado en el conservatismo.

Así que, a día de hoy, la realidad es que el Partido Conservador está roto por la mitad y ni Theresa May ni sus rivales euroescépticos tipo Boris Johnson, ni los euroentusiastas tipo Michael Heseltine, pueden ofrecer una alternativa viable, porque la mitad de su partido no la aceptará. Los liberal-demócratas apostaron en las últimas elecciones por la opción que parecía más inteligente: había un 48 por ciento del electorado que había votado por Europa en el referendo y esa era la bandera que había que ondear. Su resultado fue marginal. Y en el laborismo, un candidato ideológicamente en sintonía con Pablo Iglesias, cuya elección generó alegría indescriptible en el conservatismo porque creían que su inelegibilidad les garantizaba décadas en el poder, está hoy más cerca que nunca de la victoria electoral simplemente porque sus rivales le han alfombrado el camino.

Qué poco queda de aquella Gran Bretaña cosmopolita. May ha pedido una prórroga para negociar. No hay nada que acordar. Desgraciadamente no pueden consensuar un acuerdo entre ellos, mucho menos con el resto de Europa. La única y mala opción es la ruptura sin acuerdo. El Reino Unido va camino de cierto grado de ingobernabilidad. Y por increíble que parezca, la habrá engendrado un Partido Conservador que traicionó sus raíces.