Cabello desafía a Maduro en las primarias chavistas

Advertencia del poderoso militar a los candidatos

«Exigimos de manera muy firme que quienes aspiren a cargos de elección popular (...) su campaña sea una campaña chavista; eso implica que no debe haber ofensas al compañero, no debe haber ataques al compañero, no debe haber señalamientos que tengan carácter electoral de ningún tipo», advirtió el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. El mensaje lo completó alertando de que «quien haya tratado de hacer algún tipo de trampa» no es del PSUV, sino «de cualquier otra cosa».