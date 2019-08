Cabello arroja sombras sobre su presunta reunión secreta con un emisario de EE.UU. El «número dos» del chavismo mantuvo un encuentro en Caracas en julio, según la agencia Associated Press

La supuesta reunión «secreta» entre Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso dentro de las filas chavistas y también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y un emisario del gobierno de Donald Trump sigue empañada. Cabello durante una rueda de prensa la tarde de este lunes no lo confirmó pero tampoco lo negó.

«Yo me reúno con quien sea, pero con tres condiciones: uno, lo autoriza el presidente de la República (Nicolás Maduro). Dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello, yo hablo por Venezuela (...) No voy a poner el tema de Diosdado Cabello por delante de nada. Ellos creen que uno anda pidiendo clemencia para que nos quiten las sanciones. Con mis sanciones pueden agarrar y hacer con ellas lo que quieran. Y tercero, dije que aquí en Venezuela».

Agregó una cuarta condición, y aseguró que él se reúne con los «dueños del circo, no con los que trabajan para ellos (...) ellos están esperanzados porque se produzca una segunda reunión, una tercera, cuarta y quinta reunión de Diosdado no sé con quién».

En 2015, Cabello, quien desde ese momento es investigado por tráfico de drogas a EE.UU., tuvo una reunión en Haití con quien fuera en ese momento el consejero del Departamento del Tesoro de Barack Obama, Thomas Shannon. El encuentro entre el número dos del chavismo y el funcionario estadounidense, no cayó tan bien en la opinión pública dado el contexto político y las acusaciones en las que está envuelto Cabello.

Según la publicación de la agencia The Associated Press, Cabello se reunió en Caracas con un intermediario de EE.UU. en julio, cuyo nombre reservó por temor a represalias. Según AP, «se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo».