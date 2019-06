Dos buques de guerra de EE.UU. y Rusia, a punto de colisionar en el Pacífico

Dos buques de guerra, uno de Estados Unidos y otro de Rusia, han estado a punto de colisionar este viernes en aguas del Pacífico, un incidente del que ambos países se acusan mutuamente.

El USS Chancerllorsville, un crucero de misiles guiados, y el destructor ruso Almirante Vinogradov, se quedaron uno de otro a tan solo una distancia de entre 15 y 50 metros, según informes opuestos sobre lo sucedido de los respectivos mandos navales. Ambas partes sostienen que sus barcos fueron forzados a realizar maniobras de emergencia para evitar la colisión.

La Marina estadounidense ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que se aprecia el momento en que ambas embarcaciones se quedan muy cerca del impacto.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM