Bukele se describe como «El Presidente más guapo y cool del mundo mundial» en su página de Twitter

El presidente de El Salvador ha recurrido nuevamente al humor en su cuenta de Twitter, autoproclamándose «el Presidente más guapo y cool del mundo mundial». No se trata de la primera polémica que genera Bukele, puesto que ya había usado Twitter de manera poco convencional.

El pasado 6 de junio, el presidente había pedido a un youtuber que haga mejores vídeos.

También había sorprendido a muchos el pasado 5 de junio, cuando usó la red social para dar órdenes a sus ministros y despedir a varios funcionarios, todos relacionados con el anterior gobierno.

Se le ordena al Ministro de Seguridad, @RogelioRivasSS , remover de su plaza de $2,500, a la Directora General de Centros Intermedios, Irma Mejía Mejía, nuera del ex Presidente Sánchez Cerén. Promueva a un subalterno con credenciales para asumir el cargo y ahorre ese monto.

Se le ordena al Ministro de Gobernación @marioduran1, que remueva a la sub directora del @InjuveSV, nieta del ex Presidente Sánchez Cerén.



No contraté reemplazo, envíe su salario a ahorro de la institución.