Bukele acusa a los políticos salvadoreños de proteger al narcotráfico por retrasar su plan de seguridad El presidente hizo esa acusación porque los diputados todavía no han debatido la posible aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para comprar nuevo equipamiento para las fuerzas de seguridad

Adrián Espallargas SEGUIR Corresponsal en México DF Actualizado: 12/02/2020 15:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha acusado a los políticos que representan la oposición a su gobierno de proteger a los narcotraficantes porque no están permitiendo que el Ejecutivo implemente su plan de seguridad. «Los políticos ahora están protegiendo ya no solo a pandilleros, sino a narcotraficantes», dijo Bukele en un acto público, ya que los diputados todavía no han debatido la posible aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para comprar equipamiento con el que las fuerzas de seguridad podrán fortalecer su lucha contra las pandillas.

«Le llamaron juguete al buque, dijeron que para qué íbamos a necesitar eso, que para qué íbamos a combatir al narcotráfico», añadió el presidente, de 38 años, sobre las burlas que han proferido algunos políticos de la oposición sobre los helicópteros y el barco armado que el gobierno pretende adquirir con el préstamo acordado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Precisamente, el Gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador mantienen un pulso desde hace semanas por la aprobación del préstamo del BCIE, el cual es una pata fundamental para proveer de recursos a la tercera fase del Plan Control Territorial. Según el Gobierno de Bukele, este plan ha logrado que el número de homicidios haya descendido un 58,8% entre enero de 2019 y 2020.

Uso del Ejército

El Ejecutivo introdujo una medida para aprobar el préstamo en noviembre de 2019, pero la Asamblea todavía no ha puesto este asunto a votación. Por ello, el Consejo de Ministros convocó el domingo pasado una sesión extraordinaria para que se debatiera el préstamo. Fue en esa sesión cuando Bukele entró en el congreso acompañado por militares armados, un gesto que ha sido criticado por la Asamblea y duramente censurado por Estados Unidos y la Unión Europea.

En respuesta a ese acto, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución el lunes en la que prohibió al presidente hacer uso del Ejército para cumplir sus objetivos políticos.

Bukele es presidente desde junio de 2019 y, antes de entrar en el parlamento con militares, tenía un nivel de aprobación cercano al 90%. Sin embargo, la Asamblea Legislativa está controlada por la oposición conformada por cuatro partidos: Arena, FMLN, PCN y PDC. Así, la oposición suma 72 de los 84 asientos que hay en el parlamento, por lo que supone un fuerte contrapeso al Ejecutivo.

Pocos días antes de que Bukele y el Ejército irrumpieran en el congreso el domingo (9 de febrero) un juez salvadoreño ordenó a la justicia del país que investigue a dos expresidentes por supuestos nexos que tuvo el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más peligrosas.

Así, el juez pidió a la Fiscalía que investigue a Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) porque hay sospechas de que los políticos del FMLN llegaron a ciertos acuerdos con la Mara Salvatrucha. Varias organizaciones internacionales han desvelado los estrechos lazos que mantienen las principales pandillas centroamericanas con los cárteles mexicanos de la droga.