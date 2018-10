Bruselas no cree en las cuentas de Italia y suspenderá sus presupuestos Guerra de cifras entre Liga y M5E sobre el subsidio de desempleo

Ángel Gómez Fuentes

La Unión Europea no cree en el ligero retoque que ha hecho el Gobierno italiano para el déficit de los presupuestos de los años 2020 y 2021. Para Bruselas, cuentan los del año próximo, y éstos no cambiarán: 2,4 % de déficit en relación con el PIB. El semáforo rojo de Bruselas llegará en carta en los 10 diez últimos días de octubre, según «La Repubblica». El segundo golpe para el Gobierno, con repercusión en los mercados, puede llegar a finales de octubre con una valoración negativa de las agencias de calificación de riesgos, en particular Moody’s.

Mientras tanto, la confusión sobre los presupuestos del Estado para el 2019 es alta, con guerra declarada entre los aliados del Gobierno. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga habían prometido hacer una «revolución para el pueblo», tanto política como económico-social. Pero, a la vista de esos presupuestos, la revolución prometida parece ya traicionada, porque no se han creado las bases para que se estimule el crecimiento económico y se incremente significativamente el PIB, capítulo en el que Italia está desde hace años a la cola de Europa. Solo aumentará el gasto, sin que se haya previsto la cobertura necesaria para evitar recurrir al incremento de la deuda pública.

Subsidio de empleo

La aprobación del 2,4 % del déficit conlleva gastos que superan los 30.000 millones de euros. Destacan dos capítulos: En primer, la renta de ciudadanía, una especie de subsidio de desempleo, que ha sido la bandera electoral del Movimiento 5 Estrellas (M5E). Se destinarán 8.000 millones de euros, según la Liga, pero el Movimiento asegura que serán 10.000. Se ofrecerán a partir de marzo 780 euros a los desempleados por un tiempo limitado. Afirmó el líder del M5E que con ello se elimina la pobreza de Italia. Pero los expertos señalan que ese dinero constituirá una especie de limosna o caridad que no permitirá a sus beneficiarios salir de la pobreza. Como ya se prevén artimañas para cobrar ese subsidio mientras se hace un «trabajo en negro», el líder del M5E, Luigi Di Maio, afirma que los defraudadores serán castigados con 6 años de prisión.

Rebaja edad jubilación

La segunda partida importante de los presupuestos, se destina a una contrarreforma de las pensiones: 7.000 millones de euros para permitir adelantar la edad de jubilación. La fórmula se llama «cuota 100», es decir, es posible jubilarse con 60 años si , por ejemplo, hay 40 de cotización. El líder de la Liga y ministro del Interior, Matteo Salvini, afirma que se jubilará medio millón de personas y sus puestos serán cubiertos por jóvenes desempleados. Pero el presidente del Instituto Nacional de Previsión Social, el economista Tito Boeri critica duramente al gobierno esta reforma con aumento del gasto de las pensiones porque supondrá un grave daño a la economía del país.