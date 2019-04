Brian Rini, el estafador que se hizo pasar por el desaparecido adolescente Timmothy Pitzen

No. No era Timmothy Pitzen. Ni siquiera tenía 14 años. Las pruebas de ADN realizadas en el Hospital Infantil de Cincinnati no dejan lugar a dudas. La persona que se hizo pasar por el adolescente de Illinois desaparecido es Brian Michael Rini, un hombre adulto de 23 años con antecedentes.

Rini apenas llevaba un mes en libertad. El pasado 7 de marzo salió del centro de rehabilitación donde fue recluido durante 14 meses por robo y vandalismo, según la web del departamento de prisiones del Estado. Semanas después de abandonar el Correccional de Belmont (Ohio), el joven volvía a ser detenido por agentes de la Policía aunque por un motivo muy distinto. Vecinos de Newport (Kentucky) habían alertado a los agentes. Afirmaban haber visto a un chico demacrado, vagando por las calles.

«Se acercó a mi auto y dijo: ‘¿Me puede ayudar?' Solo quiero ir a casa. Por favor, ayúdeme’. Le pregunté qué estaba pasando y él me dijo que lo habían secuestrado y que había pasado por muchas personas y que solo quería irse a casa», dijo una persona en una llamada al servicio de emergencia 911, según la CNN.

El joven aseguró a los agentes que tenía 14 años y que se llamaba Timmothy Pitzen, el menor cuya desaparición conmocionó al país hace ocho años. Dijo que había escapado de un motel de Ohio cercano donde dos hombres lo mantenían secuestrado. Según su descripción, eran fornidos y llevaban tatuajes.

«Acabo de recibir un mensaje de texto de un miembro de la familia que dice que no es él. ¡Estoy derrotado!», dijo el tío de Timmothy, Michael Jacobs, en una entrevista con CNN.

Timmothy Pitzen tenía 6 años cuando desapareció el 11 de mayo de 2011. Su madre, Amy, lo sacó de la escuela elemental Greenman, en Aurora (Illinois), con la excusa de una emergencia familiar inexistente. Ambos fueron vistos en un zoológico de Brookfield y en el Kalahari Resort, un parque acuático en Wisconsin.

El 12 de mayo, Amy habló por teléfono con varios familiares y les dijo que tanto Timmothy como ella estaban bien. Sin embargo, no se puso en contacto con su esposo, que había estado tratando de localizar a ambos después de que la escuela le notificara que su madre se había llevado al niño. Esa misma tarde, las cámaras de seguridad de una tienda de comestibles de Rockford, Illinois, grabó a la madre de Timmothy, que se encontraba sola.

Amy se registró en un hotel y en la noche del 12 de mayo se quitó la vida cortándose las venas. Su cadáver fue encontrado por una camarera al día siguiente junto a una nota en la que aseguraba que Timmothy estaba «con gente que le cuidaría», pero nunca sería encontrado.

En agosto de 2018, Angeline Hartmann, del Centro Nacional de Niños Desaparecidos en EE.UU., mostró en un programa de televisión una fotografía de cuál podría ser el aspecto actual de Timmothy.

Al hermano menor de Rini, Jonathon, no le ha sorprendido que Brian se haya hecho pasar por Timmothy. Según la CNN, usó su nombre en 2017 cuando fue detenido por la policía por una infracción de tráfico. «No quiero hablar más con él», dijo Jonathon, de 21 años.

A local investigation continues into this person's true identity. To be clear, law enforcement has not and will not forget Timmothy, and we hope to one day reunite him with his family. Unfortunately, that day will not be today.