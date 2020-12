Los «brexiters» quieren debate en el Parlamento, no en casa Las restricciones, debido a la pandemia, permiten que solo 50 diputados estén presentes en la Cámara de los Comunes al mismo tiempo

Los parlamentarios tories partidarios del Brexit han pedido una garantía de que podrán hablar en los Comunes y no desde sus casas durante el debate del Brexit esta semana, después de que el «speaker» de la Cámara instara a los parlamentarios a quedarse en sus hogares para evitar la propagación del Covid-19. Sir Lindsay Hoyle, portavoz de los Comunes, escribió a los diputados para pedirles que participen de forma remota a través de videollamada cuando la legislación llegue a la Cámara el miércoles, ya que las restricciones, debido a la pandemia, permiten que solo 50 diputados estén presentes en el Parlamento al mismo tiempo.

Y aunque se espera que el acuerdo se apruebe con facilidad, dado que el primer ministro Boris Johnson cuenta con una mayoría de 80 escaños y de que el laborismo ha prometido apoyar el pacto, lo cierto es que el ala más dura, compuesta por alrededor de 70 parlamentarios que forman parte del European Research Group (ERG) de tories brexiters, destacó la importancia de comparecer en persona.

«En lo que será una ocasión histórica, sería decepcionante que los parlamentarios no pudieran participar in situ», afirmó una fuente de ERG al diario The Telegraph. Si se presentan demasiados diputados en persona, probablemente se les indicará que participen de forma virtual desde sus oficinas personales en el edificio, o incluso algunos podrían ver el debate, aunque no participar en él, desde la galería.