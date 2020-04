Boris Johnson, en la UCI por coronavirus

El primer ministro británico Boris Johnson ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Thomas de Londres, un día después de haber ingresado por un empeoramiento en los síntomas del coronavirus. Un portavoz de Downing Street informó que «en el transcurso de esta tarde, la condición del Primer Ministro ha empeorado y, por consejo de su equipo médico, lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital».

La misma fuente aseguró que el primer ministro, que se encuentra «consciente en este momento», le pidió al Ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien es el Primer Secretario de Estado, que lo sustituya «cuando sea necesario» y añadió que «el primer ministro está recibiendo una atención excelente y agradece a todo el personal del NHS (el sistema nacional de salud) por su arduo trabajo y dedicación». En todo caso, Downing Street señala que «ha sido trasladado a la UCI como medida de precaución en caso de que necesite ventilación asistida para ayudar en su recuperación». El «premier» dio positivo en un test de coronavirus el pasado 27 de marzo y el viernes anunció que extendería su período de aislamiento porque aún se encontraba con malestar y síntomas, sobre todo «fiebre alta«.

En ningún momento desde el Ejecutivo británico se habló de que la hospitalización se debiera a una emergencia. Él mismo confirmó la noticia a través de un mensaje en las redes sociales, donde elogió y agradeció el trabajo del NHS (Servicio Nacional de Salud).

«Anoche, siguiendo el consejo de mi médico, fui al hospital para someterme a algunas pruebas rutinarias, ya que todavía estoy experimentando síntomas de coronavirus. Estoy de buen humor y en contacto con mi equipo, mientras trabajamos juntos para combatir este virus y mantener a todos a salvo», reza el texto.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.