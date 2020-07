Boicot a una gran empresa fundada por españoles en EE.UU. por apoyar a Trump Políticos y activistas de izquierda llaman a no adquirir productos de Goya, que emplea a 4.000 personas, por acudir a la Casa Blanca el jueves

David Alandete SEGUIR Washington Actualizado: 10/07/2020 21:58h

Una de las mayores empresas de productos alimenticios para hispanos en Estados Unidos, Goya, fundada por un español, se enfrenta a un boicot nacional promovido por políticos y activistas de izquierda porque su consejero delegado participó el jueves en una conferencia con Donald Trump en la Casa Blanca y alabó su gestión.

El presidente de la empresa Goya, Bob Unanue, dijo ante el presidente: «Es para mí un gran honor y es una bendición para todos tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor. Y eso fue lo que hizo mi abuelo: vino a este país para construir, crecer y prosperar. Tenemos a un gran constructor aquí, y rezamos por él».

Goya fue fundada en 1936 por Prudencio Unanue Ortiz, emigrado de Villasana de Mena, en Burgos, y Carolina Casal Unanue, Caldas de Reis, Galicia. Ambos emigraron a Puerto Rico donde se conocieron y casaron, para después mudarse a EE.UU. Fundaron Goya Foods básicamente para importar aceitunas y aceite de oliva de España.

Goya Foods CEO Robert Unanue: "We're all truly blessed... to have a leader like President Trump who is a builder." pic.twitter.com/2VdG4qAnpK — The Hill (@thehill) July 9, 2020

La empresa se define como la compañía de alimentos de propiedad de hispanos más grande de EE.UU. Fabrica, envasa y distribuye más de 2,500 productos de alimentos de alta calidad de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Emplea a unas 4.000 personas y factura 1.500 millones de dólares al año.

Después de las palabras del consejero delegado, la diputada demócrata Alexandria Ocasio Cortez llamó al boicot mediante un mensaje en Twitter en el que bromeó con buscar alternativas a Goya, cuyos productos son omnipresentes en las despensas y cocinas de los hispanos en EE.UU. A la diputada neoyorquina se le unieron otros políticos y activistas.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 10, 2020

Incluso el célebre chef José Andrés, él mismo nacido en España, criticó las palabras de Unanue. En Twitter, le recordó que «el presidente Trump ha dejado hambrientos a muchos americanos y muchos latinos. Ha encerrado a niños latinos en jaulas. Se ha olvidado de la comunidad latina en esta pandemia. Ha llamado a los mexicanos violadores. ¿Dice que es una bendición? Creo que se maltrata a los latinos».

Let’s be clear @GoyaFoods President Trump has left Latinos and many Americans hungry. Cages Latino Children. Has forgotten the Latino community through this pandemic. Has called Mexicans rapist. We are blessed? I think Latinos we are being mistreated..... https://t.co/50LtQFCR0X — Please wear a mask! Do it for USA, please... (@chefjoseandres) July 9, 2020

Este diario ha pedido hablar con Unanue, pero el departamento de prensa de Goya ha respondido que de momento no concede más entrevistas. Sí ha enviado a ABC un correo en el que afirma que durante la pandemia de coronavirus «Goya ha realizado una donación inicial de más de 200.000 libras de alimentos, equivalentes a más de 170.000 comidas, a organizaciones, bancos de alimentos, despensas de alimentos y comedores populares, así como más de 20.000 máscaras protectoras en todo el país».

En una entrevista con el canal Fox News, Unanue se negó a pedir disculpas por alabar a Trump y denunció ser víctima de ataques contra la libertad de expresión.