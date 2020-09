Berlusconi sale del hospital tras superar el Covid: «Esta vez también me he librado» El exprimer ministro explica que ha sido «la prueba más peligrosa» de su vida; el médico personal asegura que si Berluscoini hubiera sido contagiado «en marzo o abril habría muerto»

«También me he librado esta vez. Esta ha sido la prueba más peligrosa de mi vida». Estas han sido las primeras palabras del ex primer ministro Silvio Berlusconi -el 29 de septiembre cumplirá 84 años-, tras ser dado de alta del hospital San Rafael en Milán, donde estuvo hospitalizado desde el jueves 3 de septiembre tras dar positivo por coronavirus y sufrir neumonía bilateral. Consciente de la atención que a todos los niveles ha suscitado su enfermedad, Berlusconi ha aprovechado la ocasión para leer un comunicado haciendo un llamamiento a la responsabilidad para combatir el Covid: «Cada uno de nosotros está expuesto al riesgo de contagiar a los demás, renuevo a todos el llamamiento a la máxima responsabilidad personal y social. Mi pensamiento va en primer lugar a los muchos pacientes de Covid y sus familias».

El magnate agradeció al presidente de la República, Sergio Mattarella, su cercanía y solidaridad durante la enfermedad. Fueron muchos los que le expresaron esa cercanía, incluidos los rivales políticos. «El afecto y el interés que sentí a mi alrededor me dio la fuerza para superar los momentos más difíciles. Los primeros tres días fueron realmente difíciles porque se trata de una enfermedad grave e insidiosa. El 80 % de los mayores de 80 años afectados por el Covid no lograron superarlo», dijo el líder de Forza. Berlusconi ha explicado que el test que le realizaron «sorprendió a los médicos por la magnitud de la carga viral, que fue la más alta entre las decenas de miles observadas en el San Rafael». También estuvieron infectados por el virus su novia, la diputada Marta Fascina, 30 años, y tres de sus hijos: Marina (54), Bárbara (36) y Luigi (31)

«En marzo o abril habría muerto»

Su médico personal, Alberto Zangrillo, que es jefe de los anestesistas y de terapia intensiva en el citado hospital, hizo el pasado jueves una sorprendente declaración en el canal La7: «La carga viral del test de Berlusconi fue tan alta que en marzo-abril, ciertamente, no habría tenido el resultado que afortunadamente tiene ahora». El presentador le preguntó a Zangrillo: ¿Lo habría matado el virus? «Absolutamente sí, lo más probable es que sí, y él lo sabe. Y no es una broma para exagerar, teniendo en cuenta el personaje del que estamos hablando», respondió Alberto Zangrillo. Indirectamente, el médico personal se refería a las muchas veces que dieron por muerto políticamente a Berlusconi. Siempre «resucitó» en política. Los allegados del líder de Forza Italia que pudieron comunicarse con él en los últimos días, decían con satisfacción tras comprobar su buen humor: «Berlusconi ha vuelto».

El médico personal del Cavaliere reconoció en estos días que fue un error haber dicho en mayo que «el coronavirus no existe, está clínicamente muerto». Hoy, Zangrillo habla de la necesidad de respetar las reglas para superar la enfermedad: «Creo que Berlusconi ha contribuido a demostrar que, siguiendo reglas precisas, seremos capaces de vencer al virus».