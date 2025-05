Berlín urge a reforzar la defensa europea ante el repliegue de EE.UU.

Trump: «Alemania es morosa»

Donald Trump ha insistido esta semana en que Alemania es «morosa» ya que destina menos de un 2% de su producto interior bruto (PIB) a defensa, la meta que se han fijado los países de la Alianza: «Alemania es morosa. No ha pagado sus tasas, no ha pagado sus tasas de la OTAN. No tienen intención de pagar y se han aprovechado de EE.UU. durante muchos años en comercio, en defensa y en todo lo demás (...) Alemania debe miles de millones de dólares a la OTAN, ¿por qué deberíamos dejar nuestras tropas ahí?», manifestó el presidente estadounidense poniendo el dedo en la herida que existe entre Berlín y Washington.