Barnier advierte de que Londres se aleja de un acuerdo

La Unión Europea y el Reino Unido habían decidido intensificar las negociaciones, incluso durante el paréntesis de verano, para intentar asegurarse un acuerdo antes de octubre, pero ni aun así. A juzgar por las palabras este viernes del negociador europeo, Michel Barnier , la posición británica en las negociaciones «parece retroceder, en lugar de avanzar», por lo que todo parece indicar que se llegará al 31 de diciembre sin acuerdo sobre las relaciones futuras y se producirá una desconexión traumática entre el bloque comunitario y su antiguo miembro.

«Aquellos que esperasen que las negociaciones avanzaran esta semana estarán decepcionados. Yo también estoy decepcionado, preocupado y sorprendido», admitió Barnier en una rueda de prensa en la que hizo balance de la séptima ronda de negociaciones en un tono de reproche expreso hacia la actitud británica.

Inmovilismo en asuntos clave

Londres no ha movido sus posiciones ni en el capítulo de la pesca ni en el más importante de la equivalencia reguladora , que es una «precondición no negociable» para la UE. Londres quiere que sus fabricantes no tengan que cumplir las reglas que son obligatorias para los productores europeos y aun así tener acceso al mercado interior de la UE, alegando que ello estimularía la competencia.

«Queremos competencia, pero queremos que sea justa», recalcó Barnier, que recordó que en ese caso los europeos estarían en inferioridad de condiciones y los consumidores podrían verse perjudicados. «La necesidad de una igualdad de oportunidades no va a desaparecer, aunque el Reino Unido siga insistiendo en un acuerdo de baja calidad que solo concierna al intercambio de bienes y servicios», añadió.

Barnier acepta que la UE tiene que comprender las pretensiones británicas sobre su soberanía y autonomía reguladora, ya que por ello han decidido salir de la UE, pero subrayó que «ningún acuerdo internacional se ha cerrado sin que ambas partes acuerden reglas comunes», lo cual, recordó, también se aplicará cuando Londres quiera acuerdos con potencias como Estados Unidos o Japón.

En este ambiente, Barnier considera «poco probable» cerrar un acuerdo con el Reino Unido dentro del plazo establecido. «No entiendo por qué estamos perdiendo un tiempo tan valioso», lamentó. Se considera que el pacto debería estar listo a más tardar el 31 de octubre para poder ser ratificado antes de fin de año.