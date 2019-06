Los barcos, en estado crítico pero a flote

Los dos barcos presuntamente atacados con torpedos de origen desconocido esta mañana en el estrecho de Ormuz se encuentran a la deriva en alta mar en estado crítico, pero no corren en este momento peligro de hundimiento, según han asegurado las propias operadoras.

Los petroleros, identificados como el «Front Altair», operado por la empresa noruega Frontline y con bandera de las islas Marshall; y el «Kokuka Courageous», de pabellón panameño y controlado por la naviera singapureña Bernhard Schulte, transportaban respectivamente cargamentos de etanol y metanol, dos sustancias altamente combustibles.

Mientras que el primero se desplazaba de Qatar a Taiwan, el segundo había partido de Arabia Saudí con dirección Singapur. Ambos, propiedad de compañías japonesas, fueron atacados frente a las costas de Fujaira, en Emiratos Árabes Unidos.

En este momento, los barcos, cuya tripulación ha sido evacuada, se encuentran encallados, muy cerca uno del otro, a apenas 15 millas náuticas de la costa iraní y 70 de la emiratí, de acuerdo al portal especializado Tradewindnews.

Aerial footage shows one of the oil tankers targeted in the Sea of Oman#SeaofOmanpic.twitter.com/mdvEPPT3J4