Una avioneta cae al mar y su piloto graba su rescate desde el agua David Lesh, un piloto experimentado ha grabado y publicado entre risas y abrazos, la travesía que vivió con su compañera tras un accidente que no llegó a mayores consecuencias

Una avioneta se desplomó en el océano pacífico cerca de la costa de California, Estados Unidos. El piloto junto a los tripulantes fueron afortunadamente rescatados pero uno de ellos documentaron entre risas y alegrías, su travesía mientras flotaban en el agua junto a docenas de medusas, en espera de la ayuda.

La grabación fue publicada en Youtube y muestra con gran detalle la vivencia del piloto de 34 años, David Lesh, quien fue filmado por su amigo Owen Leipelt, desde el momento que la avioneta Beerchraft Bonanza se estrellara a causa de un fallo técnico en el motor. Afortunadamente, antes de que ocurriera el accidente, no llevaban mucho tiempo en el aire debido a que solo habían recorrido 30 kilómetros desde Half Moon Bay, San Francisco.

Según el testimonio de su amiga, que se muestra sonriente en las imágenes, era la primera vez que volaban juntos y habían despegado desde el aeropuerto Reid Hillview. «Queríamos elevarnos y estar arriba del todo, yo simplemente quería hacer fotos del nuevo avión de mi amigo», Lesh solo tenía un par de semanas con su avioneta y a pesar de tener cierta experiencia volando, nunca antes había probado su nueva adquisición.

Lesh que no solo es un piloto experimentado, sino también un esquiador profesional, había comprado la avioneta a mediados de mayo por 200.000 dolares, lo que equivale a 180.583 euros, y con una inversión de 40.000 dolares, 361.000 euros, en actualizaciones por ser un avión ligero de segunda mano. El piloto dijo que cualquiera que creyera que gastaría tanto dinero en un simple avión solo para hundirlo debió haber «perdido la cabeza»

El experimentado piloto, publicaba fotos de sus aventuras en su avión y cuenta con más de 35.000 seguidores en Instagram. A principios de abril de este año, bromeó de que su avión se había estrellado en México. Poco después de comprar su nueva avioneta, Beerchraft Bonanza, escribió en sus redes: «Tengo dos aviones, y despues de nueve años inolvidables de aventuras en el cielo en América Central y el Caribe. Lance ese encuentra a la venta. Es hora de que alguien más lo disfrute. Tengo un nuevo avión, uno que es más rápido y más capaz, uno que facilitará mi libertad y mi deseo de bailar en los cielos» , dijo a sus seguidores acompañado de una foto de «Lance» que hasta los momentos, no ha logrado venderlo.

De acuerdo a un comunicado, Lesh comentó a la cadena de televisión, NBC, que hizo todo lo que pudo para evitar una tragedia: «Yo creo que para el momento que todo empezó a fallar, debimos a estar como a 3.400 pies, hice todo lo que pude. No pude hacer funcionar el motor. Sabía perfectamente que teníamos 30 segundos para salir, sin pensarlo cogí mi móvil, las llaves de casa y dos salvavidas. Abrimos el ala y saltamos al agua. El impacto fue mínimo, no fue difícil» comenta el piloto quien no entró en pánico y una vez presentadas las fallas, avisó con ocho minutos de antelación a los equipos de emergencia.

Por otro lado la NTSB, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, se encuentra supervisando este accidente hasta que el avión haya sido recuperado, «NTSB trabajará con nosotros para evaluar el daño a la aeronave, y a partir de los hechos tomaremos la decisión si se llevará a cabo una investigación completa» declaró la Administración Federal de Aviación en un comunicado, quien no se muestra del todo convincente sobre Lesh y su teoría de la «falla del motor».