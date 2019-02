Austria también reconocerá a Guaidó este lunes si Maduro no convoca elecciones El canciller Sebastian Kurz habla por teléfono con el presidente interino de Venezuela para mostrarle su apoyo

El canciller federal de Austria, Sebastián Kurz, habló este domingo por teléfono con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien ofreció «apoyo» y a quien reconocerá si Nicolás Maduro no convoca elecciones presidenciales.

«Acabo de tener una muy buena conversación telefónica con el presidente Juan Guaidó. Tiene todo nuestro apoyo para restaurar la democracia en Venezuela», escribió el conservador Kurz en su cuenta de Twitter.

En su breve mensaje, el jefe del Gobierno de la república alpina indica que «los venezolanos han sufrido demasiado tiempo por la mala gestión y el deterioro del Estado de Derecho bajo el régimen de Maduro», según recoge Efe.

Aunque Austria no es uno los siete países (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Holanda y Bélgica) que le han puesto a Maduro un ultimátum, que concluye este mismo domingo, para que convoque elecciones presidenciales, se sumará a ellos a la hora de reconocer a su rival Guaidó, informó la agencia austríaca APA.

Hasta ahora, no pretendía reconocerlo

El Gobierno austriaco había mantenido hasta ahora su rechazo a hacer un reconocimiento expreso de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por cuestiones legales y porque por principio no reconoce gobiernos, sino estados, según ha indicado este viernes su ministra de Exteriores, Karin Kneissel.

«Austria y muchos otros países reconocemos estados. No reconocemos gobiernos (...) No quiero ser demasiado legalista, pero no reconocemos gobiernos», explicó la jefa de la diplomacia austriaca a su llegada al segundo día de la reunión informal con sus colegas de la UE en Bucarest, según recogió Ep.

«Si Maduro no responde al llamamiento de la Unión Europea para (celebrar) elecciones presidenciales libres y justas, reconoceremos y apoyaremos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela», confirmó Kurz en otro tuit.