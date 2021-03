Aumenta el número de balseros cubanos interceptados por la Guardia Costera de EE.UU. en los últimos meses

La Guardia Costera estadounidense repatrió este lunes a 17 cubanos que intentaron llegar en una embarcación rústica ilegalmente al país y que fueron interceptados cerca de los Cayos de Florida, informó la institución en un comunicado.

@USCG Cutter Charles Sexton's crew repatriated 17 Cuban migrants to Cuba today.