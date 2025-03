La ONG atacada por Maduro reabre y vuelve a alimentar a niños pobres

Yenirée Azuaje vive en una casa ubicada en la parte más alta de un barrio de Caricuao, una zona popular al oeste de Caracas que ha sido ignorada por el régimen venezolano y que muestra en cada manzana los vestigios de la ... crisis. La vivienda, en la que vive con sus dos hijos menores y su marido, está en un callejón estrecho y solo es posible llegar a ella tras subir una escalera de hierro envejecido. A la puerta, espera a ABC la mujer, de 32 años. A pocos escalones de su hogar, por las ventanas se desprende un olor a sopa, capaz de despertar el apetito. Azuaje prepara, con otras dos mujeres, el almuerzo del día para alimentar a 65 niños de su comunidad. Gracias a ella, varias familias tienen de lunes a viernes comida garantizada.

Dos lavamanos están ubicados al frente de la puerta como parte del protocolo de seguridad en medio de la pandemia. Azuaje destinó la parte baja de su casa para un comedor social que antes era frecuentado por los niños, pero quedó desolado con la llegada del coronavirus al país caribeño. Una mesa mediana es usada por las dos cocineras que la ayudan a picar en cuadros pequeños la cebolla para la sopa del jueves. Una cortina de tela divide el comedor del resto de su casa. Desde marzo, cuando Venezuela detectó sus primeros contagios, Azuaje comenzó a entregar la comida en envases , que recogen los niños o sus madres para poder comerlos en sus hogares. La mujer decidió alimentar a quienes tenían riesgo de desnutrición y se convirtió en una opción segura para muchas familias que no pueden garantizar los alimentos en su mesa.

Un niño come gracias a la ayuda de Alimenta la Solidaridad

Hace más de dos años, Azuaje asumió la responsabilidad de alimentar a los niños de su comunidad. Ella forma parte de Alimenta la Solidaridad , una ONG de ayuda humanitaria, patrocinada por Naciones Unidas, que beneficia a más de 25.000 familias venezolanas que están en riesgo de inseguridad alimentaria. En noviembre, el régimen de Nicolás Maduro dio un duro golpe en los estómagos de esas familias cuando decidió congelar las cuentas bancarias de Alimenta la Solidaridad, que también recibe donaciones internacionales, tras acusar a la organización de presunto terrorismo. Las mujeres, que lideran los más de 230 comedores en 14 estados del país, cocinan ahora con incertidumbre e impotencia.

«Con el bloqueo de las cuentas nos vemos muy afectados . Tenemos mucha incertidumbre, porque no sabemos cómo decirle a un niño que para mañana no habrá comida. Cómo le explico yo a un niño que el día de mañana no existe el comedor. Para muchas familias este es el único plato de comida que tienen, que es nutritivo, que tiene las proteínas que un niño necesita para su desarrollo», explicó desconsolada Azuaje a ABC desde su comedor social, que atiende a niños desde los 6 meses hasta los 5 años de edad.

Falta de apoyo

Johana Barrios es otra caraqueña, líder de un comedor también ubicado en Caricuao. El suyo está en su diminuto apartamento, en un pequeño edificio que parece estar a punto de tocar las nubes. Para ella, es un orgullo pertenecer a Alimenta la Solidaridad, porque le ha permitido ayudar a las personas más vulnerables de su comunidad. En su redonda mesa de madera, reposa siempre un cuaderno de asistencia con los nombres de los 48 niños que alimenta . Es estricta con el control. Detrás de esa lista, hay niños esperando un cupo para ser atendidos, pero ella no tiene la capacidad para atender más. En su cocina, colaboran las mujeres de su familia, incluida su madre. El jueves prepararon arroz con pollo, plátanos y ensalada de zanahoria.

Su equipo trabaja a veces con dificultades . El servicio de agua puede desaparecer por 15 días, y el gas tampoco es seguro. Algunas madres, voluntarias y beneficiarias, se organizan para colaboran para preparar la comida a las seis de la mañana, de modo que a las diez las familias comiencen a retirar sus porciones en la puerta de la casa. Barrios considera «injusta» la decisión de Maduro: «Los 48 niños que atendemos no tienen a veces en sus casas qué comer. Tienen un plato de comida al día y es el que se les ofrece aquí. Cómo les vamos a decir a los niños que el comedor no existe. Ellos no tienen la culpa. El Gobierno debería estar de acuerdo con lo que hacemos y apoyarnos. Es el plato que tienen seguro, porque muchas familias no tienen cómo comprar alimentos».

El 20 de noviembre, una supuesta delegación de la Policía Nacional Contra la Corrupción allanó la antigua sede de Alimenta la Solidaridad. Poco después, congelaron sus cuentas , dificultando que continúen con su imprescindible labor humanitaria.