Asociaciones cubanas en España piden al Congreso que se investigue a los agentes castristas infiltrados aquí Entre sus peticiones solicitan también que acabe la financiación por parte del Gobierno español de instituciones públicas en Cuba y la venta de armas al régimen

Varias asociaciones de disidentes cubanos, residentes en España, se reunieron esta semana con la portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular (PP) en el Congreso, Belén Hoyo, para hacerla llegar una serie de peticiones y denuncias sobre su situación en nuestro país. Un informe en el que también han querido señalar la «indulgencia» e incluso «complicidad» de nuestro gobierno, así como de otros ejecutivos europeos y la propia Unión Europea, con el régimen cubano.

«La situación que hemos tratado con ella es cómo apoyar a la disidencia cubana que vive en España en sus necesidades para el cambio en Cuba», explica a ABC Lázaro Mireles, coordinador de Acciones x la Democracia, y secretario general de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo (AIEC), entre otras plataformas que agrupan a disidentes en España.

El informe presentado a Hoyo recoge las necesidades de todas esas plataformas. Necesidades que fueron debatidas este martes, y que se centraron en cuatro temas principalmente: la inmigración cubana en España, con la petición de una «visa humanitaria para cubanos»; la finalización de las subvenciones públicas a instituciones públicas cubanas; la investigación de la infiltración de la inteligencia cubana en España, «agentes desestabilizadores del a política española»; así como la finalización de la financiación de las fuerzas represivas, a través de la venta de material de defensa y tecnológico.

Reunión con la portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso, Belén Hoyo

Venta de armas al régimen

Según Mireles, el Gobierno español «tiene un contrato de casi dos millones de euros en venta y fabricación de armamento con la dictadura de los Castro». Un contrato que crea gran alarma especialmente en un momento en el que el Gobierno de Díaz-Canel ha amenazado al pueblo cubano con el posible uso del artículo 4 de la Constitución cubana para controlar cualquier tipo de protesta en la isla, a raíz de las movilizaciones del 27-N: «Ese artículo establece que las armas pueden ser utilizadas contra el pueblo», señala el disidente. «Un país con Estado de derecho como España no debería seguir apoyando que puedan ser utilizadas las armas contra el pueblo».

Otro de los temas analizados durante la reunión fue el de la «injerencia del castrismo en España, que le hace mucho daño a la sociedad civil en España», asegura Mireles. «Hemos solicitado una investigación sobre este tema, que apareció hace unos días en ABC. Hemos pedido que se investiguen a esas personas, y todas las plataformas colaboradoras. Hay más de 500 plataformas montadas y organizadas por el castrismo, que están sangrando a la sociedad civil en España para enviar dinero a la dictadura en la isla».

En el informe presentado al PP se detallan algunos casos detectados en el pasado por el CNI de agentes infiltrados en España. También señala la existencia de numerosas asociaciones vinculadas a Cuba y cubanos residentes que persiguen fines de colaboración con la isla, que normalmente están camufladas bajo la ayuda humanitaria y solicitan la concesión de subvenciones públicas y ayudas ante los organismos autonómicos, según los solicitantes para mejorar los servicios en Cuba.

«Al Congreso de los Diputados pedimos que se inste a la investigación de todas las asociaciones que han solicitado subvenciones públicas para proyectos en Cuba, investigación a nivel de cumplimiento con la normativa de subvenciones, e investigación a nivel de comprender si forman parte o no de la red de inteligencia infiltrada en España. Asimismo, solicitamos la continuación y no cese de las investigaciones de los potenciales agentes castristas, sus vinculaciones a movimientos políticos y se adopten las medidas necesarias para paralizar su actividad», señala el documento entregado a Belén Hoyo.

En opinión de Mireles, es necesario «poner en evidencia» a estas plataformas y «desarticularlas, porque están desestabilizando este país», afirma, en referencia a su infiltración en grupos radicales de extrema izquierda, como sucede en Cataluña, a través de los CDR, como desveló hace unas semanas ABC. También se refiere a cómo afecta a los cubanos afincados en nuestro país, que tienen que abandonar la isla por no estar de acuerdo con el régimen. «Nosotros, los activistas que estamos todo el día dando la cara, estamos siendo perseguidos por la inteligencia de los Castro aquí en España. Nuestras vidas corren peligro. Están intentado apagarnos de todas las maneras posibles, y tenemos miedo», denuncia. «Estas personas tienen que ser investigadas, visibilizadas y se deben tomar medidas contra ellas», subraya Mireles.

Visa humanitaria

Otra de las peticiones que ha presentado este colectivo de plataformas de disidentes cubanos es que se le otorgue visa humanitaria a aquellos que deben abandonar Cuba por motivos políticos. «Activistas políticos que están exiliados aquí, como la exmujer de Otero Alcántara, Yanelys Núñez, coordinadora internacional del Movimiento San Isidro, lleva dos años exiliada en Madrid y pidió asilo político hace un año y medio, y todavía no ha recibido una respuesta. Y como ella, el resto de cubanos que lo han pedido. No queremos que se lo den a miles de cubanos, solo a los que tienen evidencia de un trabajo político disidente», subraya. Esto difiere mucho de la situación de los venezolanos en España, que sí han logrado la visa humanitaria. «Hay una resolución que ha permitido que la comunidad venezolana tenga una protección humanitaria, porque vienen de un conflicto, de una dictadura... Pero el causante de esa situación fue Cuba, el sistema de los Castro, que es una dictadura que lleva décadas».

Lázaro Mirele, durante un acto en Madrid

En el documento presentado a la portavoz de Asuntos Exteriores del PP, se acusa de «indulgencia» hacia el régimen cubano a los gobiernos europeos y también a la Unión Europea. «También de complicidad, porque ellos son cómplices de la violación flagrante de los derechos humanos que está sufriendo el pueblo de Cuba», sentencia Mireles. «Desde el año 2018 más de 200 millones de euros han sido destinados a los Castro, han sido regalados a sus bolsillos. Y ahí no está contabilizado lo que le ha dado Pedro Sánchez -matiza Mireles-. Nosotros no estamos de acuerdo porque este dinero no va a ser invertido en políticas para el cubano de a pie, que ahora está carente de alimentos, de medicamentos...».

Mireles se refiere al Acuerdo de diálogo político y de cooperación de la UE con Cuba, en el que hay varios artículos «que se contraponen a las políticas de apoyo de la UE con Cuba». Artículos, referidos al respeto de los derechos humanos, que establecen «que el acuerdo debería ser derogado automáticamente» si no se cumple. «Josep Borrell [Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE] me ha escrito, muy cínicamente, que no me preocupe porque ellos están muy sensibilizados con el tema de los derechos humanos y haciendo recomendaciones a los Castro... Pero no, recomendaciones no, hay que hacerles exigencias por el acuerdo de diálogo, a través del que se le están entregado millones al régimen. O se exige que se cumpla o se cesa inmediatamente el acuerdo», enfatiza.

Mientras se producía la reunión con Belén Hoyo, en los alrededores del Congreso se reunieron colectivos opositores a los Gobiernos boliviano, venezolano y nicaragüense con banderas y pancartas a favor de los derechos humanos, una «Cuba libre» y de la «democracia».