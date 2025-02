Artur Segarra, el español condenado a muerte en Tailandia, confiesa el asesinato de su compatriota

Estafador en España

Artur Segarra, un tipo agraciado, era una estafador que lograba encandilar a sus víctimas casi siempre ancianos. Creó la trama más compleja de estafadores que han visto hasta la fecha los Mossos d'Esquadra, pero cuando la desarticularon, Segarra ya estaba en Tailandia. Al cabo de pocos meses, mientras se intentaba lograr su arresto a través de una orden internacional, se supo que las autoridades tailandesas tenían otros planes para él: juzgarlo por asesinar y descuartizar a David Bernat, un consultor leridano natural de L'Albi (Garrigues).

A Segarra, nacido en Terrassa, no se le conocen estudios superiores. De joven fue de los Boixos Nois, seguidor radical del Barça, donde se fogueó con pequeños delitos para comenzar a tejer planes que le hicieron ganar mucho más dinero. Montó empresas que puso a nombre de su madre, enferma de alzhéimer, y empleó en una de estas -una inmobiliaria- a Gabriela, una mujer humilde de origen rumano de quien se enamoró y a quien convirtió en la madre de sus hijos.

Se especializaron en detectar ancianos con posesiones que anduvieran mal de dinero. Segarra los liaba ofreciéndoles un préstamo que podrían devolver tranquilamente. El abogado dirigía la operación y el notario la compulsaba. La trampa es que lo que la víctima terminaba firmando no era un préstamo, era un contrato de venta de su domicilio. «Hemos hablado con personas que no sabían que la casa donde vivían ya no era su casa», explican fuentes policiales.

El golpe más grande lo dieron contra un banco. Convencieron a la entidad de que una de sus empresas (otra tapadera) necesitaba efectivo para una montaña de gastos que urgía liquidar. Recibieron el dinero, una suma considerable, y no lo devolvieron. Tras esta estafa, Segarra se fue a Tailandia.

Los Mossos d’Esquadra, tras meses de investigación, activaron la operación ‘Cocoon’ y arrestaron a todos los integrantes del grupo menos a él. A todas sus víctimas les había dado nombres falsos, pero le identificaron porque luce un tatuaje inconfundible de la Sagrada Familia, que asoma por su cuello y que lo relaciona con un pasado ultraderechista. También lo delataba su estilo, el de un tipo afable y de verborrea seductora. En Tailandia vestía a menudo camisetas del Barça.