Arrestan y acusan de homicidio imprudente a la agente que disparó a Daunte Wright en Mineápolis Tanto el jefe de policía de Brooklyn Center como la agente habían presentado su dimisión este martes para frenar las protestas por la muerte del joven negro

Javier Ansorena SEGUIR Corresponsal en Nueva York Actualizado: 15/04/2021 01:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Kim Potter, la agente de policía que disparó y mató a un joven negro en un suburbio de Mineápolis (Minnesota), se enfrentará a cargos por homicidio imprudente de segundo grado. Lo anunció ayer el fiscal Pete Orput, tres días después del episodio en el que murió Daunte Wright en un control de tráfico rutinario. La agente fue arrestada ayer después de tres noches de protestas y violencia.

Potter, de 48 años y 26 de experiencia como agente, servía en el cuerpo de policía de Brooklyn Center, un suburbio de la principal ciudad de Minnesota, en el que se produjo la muerte. En la víspera anunció que presentaba su dimisión en una carta a sus superiores en la que aseguraba que había «amado cada minuto en el que he sido policía» y justificaba su salida en que era en «el interés de la comunidad, del departamento y de mis compañeros».

Wright, de 20 años y padre de un niño, fue detenido por Potter y otros dos agentes en un control de tráfico el pasado domingo a primera hora de la tarde. La familia de Wright aseguró que le habían parado por llevar ambientadores que tapaban parte del retrovisor (la madre de la víctima habló con él por teléfono durante la detención). La policía aseguró después que el motivo fue que el vehículo no llevaba las pegatinas oficiales en regla. Cuando los agentes revisaron la identidad de Wright vieron que tenía una citación judicial a la que no se había presentado y pasaron a su arresto. El operativo quedó grabado en la cámara corporal de Potter, en la que se ve a Wright junto a la puerta del conductor mientras un agente procede a colocarle las esposas. Wright se desembaraza del policía y regresa al vehículo. Mientras se produce un forcejeo con los otros dos agentes, se ve que Potter saca un arma y en la grabación se escucha «¡Taser, Taser, Taser!», en referencia a un arma paralizante no letal muy utilizada por la policía. Acto seguido se escucha una detonación y la reacción de Potter: «Oh, mierda, le he disparado». Potter había utilizado su arma reglamentaria, no el Taser. Wright logró escapar en su coche tras ser disparado, pero se estrelló contra otro vehículo poco después. Fue declarado muerto.

Esa misma noche, hubo protestas, violencia y saqueos en Brooklyn Center en respuesta al episodio y en medio de la tensión que se vive en Mineápolis desde la muerte de George Floyd hace poco más de un año. La muerte de Wright ha coincidido con el juicio a Derek Chauvin, el policía que asfixió a Floyd -esposado, contra el suelo y rodeado por cuatro agentes- durante casi diez minutos.

Ficha policial de Kim Potter, la agente que disparó al joven Daunte Wright, en lo que parece haber sido un error fatal - AFP

Al día siguiente de la muerte de Wright, el pasado lunes, el jefe de la policía de Brooklyn Center, Tim Gannon, compareció ante la prensa y divulgó el vídeo grabado por la cámara corporal de Potter. Defendió que la actuación de la agente había sido «accidental» y que creía que Potter trató de utilizar el Taser y utilizó la pistola por error. Esa misma noche volvieron las protestas y la violencia a las calles, centradas en el asedio a la comisaría a la que pertenecía Potter.

Gannon dimitió el martes, el mismo día que Potter, pero las protestas siguieron. Esta vez, en la misma casa de la agente, cuya dirección fue filtrada en redes sociales.

La fiscalía no había presentado el escrito de acusación al cierre de este edición, pero el fiscal Orput aseguró que la justificación de su decisión será «evidente» cuando se conozca. El cargo de homicidio imprudente de segundo grado se utiliza según la legislación de Minnesota cuando una persona es sospechosa de causar muerte por una «negligencia culpable» en la que la persona «crea un riesgo inaceptable y se arriesga de forma consciente a causar la muerte o un gran daño».

El abogado de la familia de Wright, Benjamin Crump, criticó los cargos contra Potter por no considerar la muerte el resultado una imprudencia. En su opinión, Potter «ejecutó» a Wright.

La agente era una instructora dentro del cuerpo de policía de Brooklyn Center. En el momento de la detención y muerte de Wright, estaba formando a los otros dos policías.