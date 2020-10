Armenia y Azerbaiyán acuerdan una tregua bajo la mediación de Rusia El objetivo de este cese de los ataques es el intercambio de prisioneros y cuerpos de los fallecidos

Con la presencia del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en calidad de mediador, los jefes de las diplomacias de Armenia y Azerbaiyán, , Zograb Mnatsakanián y Ceyhún Bairámov, acordaron esta madrugada en Moscú un alto el fuego en los enfrentamientos armados que estallaron el pasado 27 de septiembre en Nagorno Karabaj.

La tregua comienza hoy sábado a partir de las doce del mediodía con fines «humanitarios» y, tal y como explicó Lavrov en una breve intervención ante la prensa, tendrá como objetivo «intercambiar prisioneros de guerra, otras personas y los cuerpos de los muertos según los criterios del Comité de la Cruz Roja Internacional».

Según sus palabras, las partes enfrentadas se comprometieron además a celebrar «negociaciones sustanciales para lograr rápidamente una solución pacífica» bajo el patrocinio del Grupo de Minsk de la OSCE, presidido por Francia, EE.UU. y Rusia. Los «parámetros específicos» de la aplicación del alto el fuego deberán todavía negociarse, entre ellos la duración que deberá tener la tregua.

La reunión empezó ya con mucho retraso y llegó a temerse incluso que pudiese cancelarse. Duró más de 10 horas. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, escribió en su cuenta de Facebook que las «negociaciones han sido maratónicas» y calificó a Lavrov de «maestro». La iniciativa de realizar el actual intento de reconducir el conflicto ha partido del presidente Vladímir Putin.

Lo cierto es que, mientras Mnatsakanián y Bairámov volaban hacia la capital rusa, el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, hizo unas declaraciones que caldearon el ambiente previo al inicio del encuentro. Reiteró en un discurso televisado a la nación que su país se propone «recuperar los territorios ocupados -por los armenios- de cualquier manera» y que ahora «les estamos dando una última oportunidad de retirar las tropas y volver a las negociaciones».

Según sus palabras, Nagorno Karabaj «sí tiene una solución militar». «Hemos escuchado reiteradamente a mediadores y responsables de organizaciones internacionales que el conflicto no tiene solución militar y yo decía que no estaba de acuerdo con esta tesis y tenía razón», prosiguió. Pero, añadió Alíev, «¿Cómo se está resolviendo ahora la cuestión? ¿No por medios militares? Se está resolviendo precisamente por medios militares».

A su juicio, «primero deben ir la vía militar y luego la política», ya que, subrayó, «el antiguo status quo ya no está vigente, lo he cambiado yo (...) tampoco existe la línea de contacto, la hemos roto». Explicó que las defensas construidas por los armenios en Nagorno Karabaj en los últimos 30 años «han caído porque nadie puede hacer nada ante un soldado azerbaiyano. No volverá a haber otra línea de contacto».

Llegado a este punto, Alíev aseguró que su Ejército es más poderoso y está mejor preparado que el armenio y afirmó que sus unidades continúan avanzando. Habló de la toma de Hadrut, localidad de 4.000 habitantes dentro de Nagorno Karabaj.

Ya el miércoles, el presidente de Azerbaiyán dijo que su país «volverá a la mesa de negociación cuando finalice la actual fase de confrontación armada». Alíev cree que «el arreglo político del conflicto de Nagorno Karabaj debe contar con las garantías de las principales potencias mundiales». El primer mandatario azerbaiyano considera que «Rusia y Turquía deberán ser los mediadores en la etapa posterior al conflicto.

Por su parte, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián declaró ayer que «somos fieles al principio del arreglo pacífico del conflicto en Nagorno Karabaj y estamos preparados para reanudar el proceso de paz en concordancia con las declaraciones hechas en los últimos días por los presidentes y ministros de Asuntos Exteriores de los países copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE».

Pashinián habló así en el curso de una reunión de primeros ministros de los países de la Unión Económica Eurasiática, que se celebró ayer en Ereván y a la que asistió también el jefe del Gobierno ruso, Mijaíl Mishustin. Según Pashinián, Nagorno Karabaj «está al borde de una catástrofe humanitaria (...) hay una agresión en curso contra los armenios».

En una entrevista difundida el jueves por la cadena Euronews, el primer ministro armenio dijo que «se podría resolver el problema de Nagorno Karabaj alcanzando un compromiso entre las partes, pero Azerbaiyán prefiere recurrir a la fuerza». Según su opinión, «es hora de solucionar este conflicto de una vez para que no le tengan que heredar las nuevas generaciones». Sobre el terreno, ayer se recrudecieron los combates y los bombardeos, especialmente en el flanco sur del disputado enclave.