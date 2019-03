Arabia Saudí bloquea la lista europea de paraísos fiscales Los ministros del Interior se la devolverán el jueves a la Comisión

Las buenas intenciones de la Comisión Europea han chocado contra los intereses de los países miembros. El intento del Ejecutivo comunitario de establecer una lista de 23 países o territorios considerados como paraísos fiscales o al menos «poco colaborativos» con las reglas que tratan de evitar la evasión de impuestos ha terminado en la papelera del Consejo, después de que varios gobiernos pidieran rectificaciones. La principal causa de este revolcón que le han dado a la comisaria de Justicia, Vera Jourová, podría haber sido, según todos los indicios, que se ha atrevido a incluir en la lista a un socio tan incómodo como necesario, un país que representa las antípodas de los valores democráticos europeos, pero que surte de energía y financiación a medio mundo: Arabia Saudí.

El mes pasado, la Comisión publicó una lista de 23 países que, en su opinión, siguen siendo demasiado laxos con respecto las actividades de lavado de dinero, entre ellos Arabia Saudita, Panamá y varios territorios estadounidenses, como las Islas Vírgenes. Para ser aprobada, necesita el visto bueno del Parlamento Europeo, que podría conseguir sin dificultad, pero también del Consejo, donde produjo una reacción casi de urticaria y desencadenó una política de cabildeo por parte de otros gobiernos, esencialmente Washington y Ryad, en particular.

Se espera que los embajadores formalicen este rechazo en la reunión del Coreper del miércoles y que los ministros del Interior o de Justicia lo ratifiquen en su reunión del jueves.

La lista obliga a las entidades financieras europeas a llevar a cabo una supervisión más profunda en los casos de transferencias de dinero de estos territorios hacia o desde los países comunitarios. Sin embargo, el Departamento norteamericano del Tesoro ya dijo que la lista le parecía «defectuosa» y que «no espera que las instituciones financieras de Estados Unidos la tomen en cuenta».

Cooperación necesaria

Esta última observación ha hecho que muchos países que no tenían una opinión clara se hayan decantado por rechazar también la lista, porque sin la cooperación de Estados Unidos sería completamente inútil. En la Unión Europea, todos los temas sobre fiscalidad requieren la unanimidad, lo que ha hecho que incluso en el seno del sacrosanto mercado único había prácticas que si no se llamaban paraísos fiscales (Luxemburgo, Holanda, las islas británicas del canal etc.) estaban muy cerca de serlo. Ha sido la presión de Washington que amenazó con impedir a los bancos de estos países operar en Estados Unidos, lo que cambió radicalmente la situación y produjo el primer paso en décadas hacia una cierta armonización fiscal. La Comisión Europea no ha querido decir todavía qué piensan hacer con la lista a la vista de este rechazo, sino que esperarán a ver cómo se produce la decisión del Consejo.