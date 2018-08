El Aquarius atracará a las 13,30 horas en La Valeta con los 141 inmigrantes rescatados

El 'Aquarius' ha recibido autorización formal por parte de las autoridades de Malta para atracar en el puerto de La Valeta y desembarcar a los 141 inmigrantes rescatados el viernes pasado que viajan a bordo, según han confirmado este miércoles SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras (MS), las dos ONG que lo operan.

«El 'Aquarius' ha recibido autorización formal para entrar en aguas territoriales maltesas y ahora se dirige hacia el puerto de La Valeta», ha informado SOS Mediterranée en su Twitter, expresando su «alivio» por el acuerdo alcanzado por Malta y otros países europeos, entre ellos España, para el reparto de los inmigrantes que viajan a bordo.

