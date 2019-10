El FMI apoya el acuerdo del Brexit: «Son muy buenas noticias» La nueva directora del Fondo lamenta que América Latina sea la más afectada por la desaceleración mundial

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha felicitado a Reino Unido y la Unión Europea por haber alcanzado un acuerdo para formalizar su ruptura, que en principio entrará en vigor en dos semanas. «Son sin duda muy buenas noticias», dijo Kristalina Georgieva en su primera rueda de prensa al frente del FMI. «Espero que aguante ese acuerdo en las próximas semanas».

Sólo unos días antes esa institución financiera alertó que la falta de acuerdo del Brexit suponía un grave riesgo para la economía británica y europea. «Nuestra estimación es que una salida sin acuerdo le puede costar a Reino Unido un 3,5% del PIB y a la UE un 0,5%», dijo la directora.

«Hoy me ha sucedido como a la libra, que cuando he leído las noticias sobre un acuerdo, he saltado, como ella», dijo Georgieva en tono jocoso, refiriéndose al hecho de que la moneda británica se haya reforzado después de que se haya anunciado el acuerdo. «Si hay voluntad, puede haber un acuerdo», ha añadido.

Una de las mayores preocupaciones para el Fondo es América Latina, que según sus estimaciones cerrará el año con un ínfimo crecimiento del 0,2%. La catástrofe humanitaria de Venezuela y su efecto en la zona del Caribe, el estancamiento de Brasil y México y la recesión de Argentina lastran al continente.

«La zona latinoamericana es la que más se ralentiza. Hablamos este año de una desaceleración y en ningún otro punto se ve mejor que en América Latina», dijo Georgieva, quien pidió a la comunidad internacional medidas más decisivas de apoyo a países como Colombia, que han ayudado tanto a la hora de abrir sus puertas e integrar a los refugiados.

En el inicio de las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial, Georgieva ha pedido un cese de las hostilidades comerciales que tanta incertidumbre han provocado en la economía mundial. «Necesitamos una reforma integral del sistema de comercio mundial, y debemos ser capaces de encontrar qué es lo que no funciona en el actual sistema», ha dicho Georgieva, destacando que el comercio digital no está adecuadamente regulado.

Otro acuerdo por el que ha expresado un optimismo moderado la nueva directora del FMI es el que alcanzaron el viernes pasado EE.UU. y China para congelar una subida de aranceles dictada por Donald Trump. «Es muy bueno que EE.UU. y estén negociado, el acuerdo anunciado ya ha tenido un efecto positivo. Esperamos que ambas partes sigan alanzando», añadió Georgieva.