Apenas un 7,6% de participación en las primeras horas de la farsa electoral de Maduro Según el Observatorio Electoral contra el Fraude del Gobierno interino de Juan Guaidó, poca gente ha acudido a los centros de votación

Poca gente ha acudido a los centros electorales. La participación de los electores subió del 2,7% de las primeras horas al 7,6% hasta las 12.45 hora local (17.45 hora peninsular), de un padrón electoral de más de 20 millones de electores registrados en el Consejo Nacional Electoral, que acuden a votar en más de 10.000 centros habilitados en toda Venezuela.

Lo anunció la diputada Nora Bracho que junto a su colega Ivlev Silva fueron los portavoces de la segunda rueda de prensa del Observatorio Electoral Contra el Fraude del régimen de Nicolás Maduro, con el que busca eliminar la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó para perpetuarse en el poder.

La diputado Bracho dijo que se sienten «satisfechos» por la respuesta que ha dado el pueblo venezolano al no acudir al proceso fraudulento para que el mundo entero vea que en Venezuela no se puede tapar el sol con un dedo. Ha sido un fracaso de la dictadura que amedrentó y chantajeó con la amenaza de que «si vota no come». Dijo que en el 70% de los centros había un «punto rojo» que instalaron los chavistas para controlar a los votantes a los que solicitaban su carnet de la patria para darles a cambio su caja de alimentos «CLAP». «Qué vergüenza que la dictadura tenga que pedir el carnet de la patria para que vayan los más humildes a votar obligados porque de lo contrario no van a comer», dijo Bracho.

El diputado Ivlev Silva por su parte se dirigió al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, para responderle los motivos por los que es irresponsable por su parte pedir a la Unión Europea eliminar las sanciones contra el régimen de Maduro. «Vea usted las largas colas que tienen que hacer los venezolanos para conseguir una bombona de gas o la espera de dos y tres días para repostar el coche de gasolina para ir a trabajar. Las sanciones son una presión para que se vaya Maduro».

En la primera rueda de prensa, de cuatro que están planteadas durante el día, intervinieron los dirigentes opositores Andrés Velásquez, Olivia Lozano y Delsa Solorzano.

La dictadura instaló más de 29.000 mesas de votación en 14.000 centros de votación en todo el país. Algunas abrieron a las 7.00 de la mañana, pero otras no lo habían hecho pasadas las 10.00 por la ausencia de los miembros principales de mesa. Aún así, la apatía y desánimo de los electores es la constante.

Velásquez ha calificado de «ridícula» la supuesta «observación internacional» que aceptó la invitación de la dictadura de Maduro al que incluye figuras como Rafael Correa, Evo Morales, Piedad Córdoba, una delegación de Irán y otra de Rusia. Maduro utilizó el canal del Estado, VTV, para transmitir declaraciones de sus encuentros con algunos de los «observadores», en los cuales se emitieron mensajes de propaganda política contra las sanciones y las fuerzas democráticas.

Estos comicios son ampliamente rechazados por la oposición y la comunidad internacional, entre los primeros latinoamericanos en manifestar hoy su rechazo está el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, que dijo: «No esperamos nada de las parlamentarias en Venezuela. Estamos dispuestos a colaborar cuando exista realmente voluntad por parte del gobierno dictatorial de Maduro. No estaremos activos en el Grupo de Contacto Internacional hasta que ello no ocurra».