La hija de McCain provoca a Trump: «La América de John McCain siempre fue grande»

«Estoy hoy aquí para decir palabras que nunca quise decir, para dar un discurso que nunca quise dar, sintiendo la pérdida que nunca quise sentir. Mi padre se ha ido». Así comenzaba Meghan McCain su tributo a su padre, John McCain, fallecido hace una semana de cáncer cerebral, y por el que hoy se oficia un funeral en la Catedral Nacional de Washington, donde se ubica su féretro tras haber sido velado el día de ayer en el Capitolio.

La de Meghan es una de las numerosas voces que loaran hoy al senador republicano, en un acto en el que se han unido demócratas y republicanos.

Meghan, daughter of the late Sen. John McCain, in an emotional tribute to her father: "He was a great man. We gather here to mourn the passing of American greatness. The real thing. Not cheap rhetoric from men who will never come near the sacrifice he gave so willingly." pic.twitter.com/10hnpdNoF7