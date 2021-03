Decenas de quejas contra el Consulado español de Londres tras descubrirse el caso de la niña del orinal Los testimonios de los afectados se remonta a mucho antes de la pandemia, aunque se ha recrudecido debido a la conjunción del brote de coronavirus con el Brexit

«Mi hija es inglesa y no española porque no quiero tratar con el consulado». Así de tajante se muestra Ruth Lucena Carrasco, una de las decenas de personas que han escrito a ABC para contar sus malas experiencias en el Consulado español en Londres, después de que se conociera la semana pasada la noticia de que se le denegó la expedición del pasaporte a una niña de dos años y medio y a su hermano de 16 meses porque la menor orinó en su orinal portátil en la sala de espera de la oficina, que tiene los baños cerrados como medida preventiva contra el Covid-19. Este caso abrió la caja de los truenos de una problemática que, a juzgar por los testimonios de los afectados, se remonta a mucho antes de la pandemia, aunque se ha recrudecido debido a la conjunción del brote de coronavirus con el Brexit.

«Fui tratada con desprecio y prepotencia», declaró Lucena al diario, que aseveró que había una funcionaria «casi riéndose de mi situación». «Creo que es muy injusto el trato que recibimos los españoles por parte del Consulado. Entiendo que un consulado está para ayudar a los españoles que viven fuera de España. Es un rinconcito español en tierra inglesa, pero desafortunadamente en Inglaterra es tierra muy hostil», zanjó. Igual de contundente se mostró Olga Cascales, que explicó que ha sufrido múltiples vejaciones y comportamientos racistas contra su marido, que es marroquí, y por lo tanto «necesita visado para España cada vez que vamos de vacaciones», un trámite que se hace insufrible cada vez que tienen que hacerlo. «La respuesta que obtuve una vez fue tan chocante que me quedé sin palabras: Mira hija, eso te pasa por casarte con un marroquí», asegura que le espetaron.

Aroa Sánchez también relata que todas sus vivencias han sido «nefastas» y que le ha tocado incluso «esperar bajo la lluvia estando embarazada en plena calle abarrotada de gente». «En dos ocasiones me he ido sin ni siquiera haber entrado al edificio. Otras veces he podido bajar al sótano sucio y sin ventilación donde tramitan la mayoría de los papeleos», exclama, y detalla: «Mi hija tiene 16 meses y solo ahora hemos conseguido tramitar su pasaporte después de mucho estrés y ansiedad a la hora de ir a tratar con los funcionarios desagradables que están atendiendo al público allí».

Y es que precisamente uno de los mayores problemas es la falta de claridad de la página web sobre los pasos y documentos necesarios para poder hacer los trámites, como la inscripción de bebés o renovación de pasaportes, entre muchos otros, explica Carmen Pascual, que lleva 22 años en Reino Unido y forma parte de la Candidatura «Juntos por un CRE», un grupo de personas voluntarias que quieren constituir un Consejo de Residentes Españoles, «un órgano consultivo reconocido por la legislación española para representarnos y que nuestras sugerencias y peticiones ante el Consulado correspondiente sean escuchadas». Según Pascual, la pandemia y el Brexit han empeorado los problemas que arrastra la representación diplomática.«Hay muchísima gente que todavía no ha hecho el presettled o el settled status por no tener un pasaporte en vigor», explica Pascual.

Este es el trámite necesario para poder continuar disfrutando de los derechos de residencia temporal o permanente en el país y para el que hay tiempo hasta junio de este año. «Antes de la pandemia era relativamente fácil aprovechar unas vacaciones en España para renovar el pasaporte pero ahora no es posible debido a las restricciones de viaje, lo caro que sale por la obligatoriedad de las PCR…». «Hay mucha, mucha gente con el pasaporte vencido que no puede hacer el trámite de renovación porque no puede conseguir cita, un verdadero quebradero de cabeza», asegura, e insiste en que el CRE es necesario para ayudar a buscar soluciones.

La semana pasada el consulado anunció la puesta en marcha un nuevo sistema que pretende «priorizar los pasaportes que vencen antes del 30 de junio de este año, que es cuando termina el período de gracia», pero aún es necesario que «la información sea más clara», asevera. Y aunque reconoce que el trato hacia ella siempre ha sido «exquisito», dice que si hay tantas denuncias es porque algo está pasando y es urgente buscar una solución. Hasta el momento, ABC no ha recibido respuesta del consulado sobre el asunto.