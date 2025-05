Alemania suspende el proceso de licencia del gasoducto ruso Nord Stream 2

Las obras del gigantesco gasoducto Nord Stream 2 , propiedad de la rusa Gazprom y con una inversión de alrededor de 2.500 millones de dólares , en la que participan también varias empresas europeas, terminaron en septiembre. Desde entonces, las gigantescas tuberías que recorren 1.224 kilómetros por el fondo del Mar Báltico hasta las costas del norte de Alemania siguen esperando la licencia necesaria para operar. Pero el regulador alemán Agencia Federal de Redes ha suspendido el proceso de certificación, necesario para que el proyecto obtenga la licencia, alegando que el operador no está legalmente constituido bajo legislación alemana, sino que tiene sede en Zug, Suiza, y está sujeto a otra legislación.

La decisión supone un duro revés para la estrategia rusa, que basa su influencia sobre Europa en la dependencia energética de los recursos rusos . Pero también es un duro golpe para los consumidores europeos , en un contexto de aumento de los precios del gas natural a las puertas de un crudo invierno. «Tras un exhaustivo análisis de la documentación, se concluye que solo sería posible certificar al operador si estuviera instituido bajo legislación alemana», explica el comunicado. La compañía «ha decidido no transformar su composición legal actual, sino encontrar una filial bajo ley alemana que administrará solamente la parte alemana del gasoducto», añade, «hasta que los principales activos y recursos humanos se hayan trasladado a la filial» no se completará la verificación de la información.

Alemania se resiste así a ceder a la presión del presidente ruso, Vladimir Putin , que mantiene el suministro de gas a Europa en los mínimos que exigen los contratos, generando así una situación de escasez y aumento de precios, y que había sugerido a principios de noviembre que Rusia podría aumentar con rapidez las reservas de gas natural en la UE en cuanto los reguladores alemanes permitiesen que comience a funcionar el flujo de Nord Stream 2. Estados Unidos, por su parte, se ha opuesto con firmeza durante años a la construcción de gasoducto y en julio llegó a un acuerdo con Alemania, aunque creó al figura de Enviado Especial de EE.UU. para Nord Stram 2, una especie de embajador con la misión de observar desde muy cerca el desarrollo del proyecto. El designado para el cargo fue Amos Hochstein, un acérrimo oponente del gasoducto que teme un aumento de la dependencia europea de Rusia. El anuncio de la Agencia Federal de Redes supone la paralización seguramente durante todo el invierno, dado que a partir de ahora el proceso deberá cumplir con estrictos plazos. Una vez Gazprom haya cumplido el con requisito para reactivar el proceso, la ley estipula un período de cuatro meses para redactar una decisión. A continuación, debe enviarse esa decisión a la Comisión Europea para recibir comentarios.

Demanda de una ONG alemana

Por el momento, no queda claro por qué la Agencia Federal de Redes no había informado a la compañía Gazprom desde el principio, al presentar la solicitud, que era necesario un formulario legal alemán presentado por un operador alemán. Y en todo caso, este no es el único obstáculo que todavía debe superar el proyecto. El Tribunal Administrativo Superior de Greifswald está estudiando una demanda de la organización no gubernamental alemana Deutsche Umwelthilfe (Ref.: 5k588 / 20OVG) dirigida contra la Autoridad Minera de Stralsund, que aprobó la construcción y operación del gasoducto a principios de 2018, alegando daños medioambientales y protección climática. La organización ecologista se refiere a nuevos hallazgos que describen el gas natural como dañino para el clima, debido a las emisiones de metano durante su extracción y el transporte. Si los jueces admiten a trámite esta demanda y los constructores de gasoductos tuvieran que contabilizar todas las emisiones de la producción de gas natural, los permisos para otros proyectos de gasoductos también tendrían que renovarse.

La construcción y puesta en servicio del gasoducto Nord Stream 2 es muy controvertida por razones geopolíticas, porque Rusia, que está actuando agresivamente contra Ucrania, está debilitando estratégica y económicamente al que hasta ahora es el país de tránsito más importante. En estos momentos, además, existe una gran tensión diplomática entre Alemania y la UE por una parte y Rusia por la otra, debido a la concentración de inmigrantes ilegales en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que los gobiernos europeos consideran impulsada por Putin. Por eso los críticos del gasoducto acogen con satisfacción la decisión. La Agencia Federal de Redes está «implementando consistentemente la ley alemana y europea», ha defendido Sergey Lagodinsky, europarlamentario de los Verdes. «el principio de separación entre la operación de la red y las ventas debe seguir siendo efectivo. Los intentos de eludir esto utilizando empresas subcontratadas no hacen justicia a este principio».