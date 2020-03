La alcaldesa de Guayaquil, que prohibió aterrizar a Iberia, da positivo por coronavirus Cynthia Viteri ordenó bloquear con vehículos la pista del aeropuerto al saber que un vuelo de Iberia y otro de KLM querían aterrizar para repatriar europeos

En un vídeo que colgó en su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció que las pruebas que se hizo dieron positivo por Covid-19. «El día de hoy me he enterado de que he sido contagiada por coronavirus», dijo, mientras anunciaba que seguirá al frente el municipio y pedía a sus hijos y nietos no visitarla, sino quedarse en casa.

Viteri fue blanco de duros ataques por su decisión de bloquear con coches la pista del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, que evitó que aterrizaran un avión de Iberia, procedente de Madrid, y otro de Amsterdam, para repatriar a ciudadanos europeos varados en diferentes puntos de Ecuador por las restricciones aéreas ante la pandemia. De inmediato, la Fiscalía General abrió una indagación previa. «Que me apliquen la pena que sea», replicó la alcaldesa, quien fuera candidata a la Presidencia de la República en las últimas elecciones por el Partido Social Cristiano (PSC) de centroderecha, y en constante discrepancia con el gobierno.

«La aeronave venía nada menos que de Madrid, con 11 tripulantes, los cuales iban a quedarse en Guayaquil en un hotel hasta el viernes. ¿Cómo es posible que fuera a permitir que aterrice el avión (se refiere al de Iberia) para que se quede en la ciudad de mayor grado de coronavirus?, se preguntó. Y ella mismo respondió: “es criminal” porque el primer caso en Ecuador vino desde la capital española.

Hasta ayer por la mañana, Ecuador registraba 199 casos positivos de Covid-19; en Guayas, 157. Pero las cifras varían de la mañana a la tarde cuando el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), emite los informes.

Observadores consideran que hubo descoordinación entre las autoridades nacionales y el Municipio de Guayaquil, ya que la mañana del miércoles el vicepresidente, Otto Sonnenholzer, que es presidente del COE, anunció que el toque de queda que rige en todo el país de las 21:00 a las 05:00, en Guayaquil comenzaría desde las 16:00, puesto que la primera noche la gente no acató y seguía en las calles.

«Nadie entra, ni nadie sale, salvo los vehículos de carga; es decir, alimentos y medicinas», había sido la consigna de la alcaldesa después de esta declaración.

Hasta la mañana del miércoles, en Ecuador solo era un rumor que llegarían aviones a sacar a ciudadanos europeos. Luego se supo que serían de Iberia y KLM. Los vuelos habían sido coordinados entre las autoridades de Aviación, las del Ministerio de Transporte y los consulados respectivos.