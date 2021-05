La alcaldesa de Chicago excluye a periodistas blancos de una ronda de entrevistas para primar a las minorías

La alcaldesa demócrata de Chicago, Lori Lightfoot, seleccionó a periodistas pertenecientes a minorías para entrevistas individuales con ocasión del segundo aniversario de su elección, una polémica decisión que justificó por la falta de diversidad entre los periodistas que cubren la alcaldía.

En una carta enviada a la prensa local y publicada por varios medios estadounidenses, la exabogada de 58 años dice que quiere «quebrar el ‘statu quo’».

«Desde el primer día de mi campaña en 2018 me llamó la atención la proporción ultradominante de personas blancas y hombres en los medios de Chicago, responsables editoriales, periodistas políticos y aquellos que cubren la alcaldía en particular», escribió.

«Es una vergüenza que en 2021 los periodistas acreditados ante la alcaldía sean muy mayoritariamente blancos en una ciudad donde más de la mitad de los habitantes son negros, hispanos, de origen asiático o indígena», tuiteó. Las minorías no blancas constituyen el 66% de la población de Chicago.

I ran to break up the status quo that was failing so many. That isn't just in City Hall.



It's a shame that in 2021, the City Hall press corps is overwhelmingly White in a city where more than half of the city identifies as Black, Latino, AAPI or Native American.