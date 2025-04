«En África hay pobreza, en México miseria»

Dos semanas antes de realizar este reportaje, un Lamborghini Huracán EVO Spyder, valorado en 250.000 euros, chocó contra una mediana en una avenida de Ciudad de México. Su conductor abandonó el lugar protegido por sus guardaespaldas. No fue el único accidente con este tipo ... de vehículos en el periodo navideño. A la semana siguiente, el primer Ferrari Roma llegó a México, seguramente ya vendido en pre order. Entretanto, en el restaurante Animal se agolpan los cochazos de Don Huayra -se le conoce por este nombre falso como salvaguarda de su seguridad-, un gran coleccionista de deportivos, para mostrar su Apollo, la última adquisición mezcla entre el coche de Batman y un tiburón, mientras más de cien curiosos rompen flashes a su paso. A dos manzanas, aparecen tiendas que blindan desde un Kia (para pasar desapercibidos) a una inmensa Suburban. Todo sucede en los alrededores de Masaryk , la avenida más lujosa de Iberoamérica.

A menos de cuatro minutos de allí en Uber, se sitúa la Colonia de Molino de Santo Domingo , pegada a la terminal Observatorio, estación de transportes colectivos que se espera que a finales de 2022 mueva más de un millón de almas convirtiéndose en el intercambiador «más importante de Latinoamérica», tal y como proclamó a los cuatro vientos la directora del metro mexicano. Nueve medios de transporte confluirán a los pies de las modestísimas casas que pueblan la zona. En los aledaños de este megaproyecto, el sacerdote español Pablo Cirujeda da de comer cada día a casi medio millar de ciudadanos. Al otro lado de la carretera, aparece una impoluta nave granate que surte de alcohol premium a todos los Liverpool (algo así como un Corte Inglés de alto standing) de la megaurbe.

Naciones Unidas señala a México, junto con a Argentina y Brasil, como ejemplo del incremento de la desigualdad en países que pertenecen al exclusivo grupo del G-20. El apaciguamiento de esa brecha entre ricos y pobres será el baremo con el que se mida el mandato del presidente Alberto López Obrador. Después de su holgada victoria hace dos años, su lema fue claro: «Primero los pobres». Tiene por delante otros cuatro años para demostrarlo. Es cierto que en la época prepandemia incrementó el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos ( el salario mínimo pasará de 123.22 a 141.70 pesos diarios, unos 5,79 euros ), pero no aumentó el empleo.

El mismo día que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la llegada a un lugar secreto de las primeras 3.000 vacunas de Pfizer y BioNTech, el Ministerio de Salud confirmó 119.495 muertes y el 1.338.426 que han padecido el virus. La Universidad Libre de Berlín afirma que 32 millones de personas han sido infectadas , lo que representa un 25 por ciento de la población. La epidemia ha irrumpido con fuerza en el peor momento, justo cuando la economía mexicana había dejado de crecer.

Tormenta perfecta

Esta es la tormenta perfecta contra la que lucha el padre Cirujeda, cuya comunidad ha sido atacada con especial virulencia en los últimos meses. De madre alemana y nacido en Barcelona, trabajó como misionero anteriormente en la Kenia limítrofe con Sudán, y del conocimiento a pie de obra de ambos países puede afirmar con rotundidad: «En África hay pobreza, en México hay miseria» . Psicólogo, médico de familia (ejerció en el Gregorio Marañón) y superviviente de un tumor cerebral que le dejó secuelas durante dos años, el sacerdote español ejerce de todo ello en Molino de Santo Domingo.

En menos de dos horas, se presentan cinco enfermos de Covid, que se elevan a unos quince de media diaria. Cirujeda muestra como ejemplo de lo difícil que es luchar contra el virus en un lugar como este, en el que brillan por su ausencia las mascarillas y las distancias de seguridad, el caso de una familia que perdió al padre por el coronavirus. Se hicieron la prueba sus familiares y dieron positivo ocho de ellos. A pesar de las advertencias, todos acompañaron al difunto en el cortejo fúnebre sin renunciar a sus comportamientos sociales. «No veo solución en la evolución natural de la pandemia» , lamenta pesimista Cirujeda, quien también narra el dramático caso de una mujer convaleciente por hipoxia que no fue atendida por su médico ya que era fin de semana y que acabó muriendo dos días después. El misionero apenas pudo paliar el dolor de la mujer en sus últimos momentos con unos parches de morfina. En este desoladora situación para cualquier otro, el sacerdote siempre encuentra amparo en el Evangelio: «Hay más alegría en dar que en recibir. Tu felicidad, tu sentido de vida jamás lo vas a encontrar dentro de ti mismo, siempre lo encontrarás en los demás».

El sacerdote español destaca el valor de las acciones que la Iglesia puede llevar a cabo en un lugar tan inhóspito: «Es como la levadura en la masa: invisible, pero mágicamente genera cambios desde dentro que ni es ruidosa ni busca ser protagonista», proclama. «La Iglesia -prosigue el religioso- anuncia que las cosas pueden ser diferentes y denuncia con su acción, con su poder transformador, sin encerrarse, generando reacciones en cadena». En el momento en el que está diciendo todo esto, aparece una enfermera que se lleva 40 bolsas de medicinas a uno de los sectores más desfavorecidos de la barriada. En su improvisada farmacia dispensa 400 tratamientos médicos , pero hay muchos más pacientes que siguen sin llegar.

Violencia y drogadicción

Los enfermos de coronavirus son los más vulnerables en estos momentos, pero el sacerdote no pierde de vista los problemas estructurales que sufre su comunidad. Uno de los que más le preocupan es el de la educación, cuyo motor «es la imitación». «Las personas -asegura- interiorizamos esquemas que repetimos si no tomamos conciencia de ellos. Aquí el machismo, la violencia o los roles femeninos han estado interrelacionados con el alcoholismo y la drogradicción. Los círculos viciosos se tienen que romper », exhorta. En el mismo complejo eclesiástico que regenta Cirujeda reciben clase una treintena de niños con un programa de apoyo escolar que quiere ampliar en el futuro, pero que se ha quedado literalmente embarrancado durante este terrible 2020: «Por ellos, por los más pequeños, sí que me arriesgo. Me preocupa que los jóvenes en México, al contrario de lo que ocurre en Europa, no puedan ir a la escuela por la pandemia».

En la conversación surgen decenas de dramas de ancianos impedidos y encerrados en sus cuartos, o de niños completamente desamparados. Sobrecoge un simple paseo por la «Unidad Habitacional» consistente en una calle vallada con casas humildes a los lados perfectamente pintadas. Cecilia, una señora mayor que convive con su hija y su nieto discapacitados, duerme rodeada de bolsas. En otra chabola, el niño Isaac atiende a su hermana, que sufre de paladar hendido mientras espera en enero una segunda operación quirúrgica que ha hecho posible el sacerdote español reuniendo donaciones privadas.

De vuelta en apenas cuatro minutos de coche a la occidentalizada realidad de la avenida Masaryk -apenas un minuto si conduces un Spyder- se erige el château triplex de Cartier con el aparcamiento completo y pegado al concesionario de Aston Martin. Cada semana renuevan todos los modelos ante el éxito cosechado. En el escaparate brilla de rojo cardenal el SUV DBX tasado en 165.000 euros. Fuera, un niño de menos de ocho años, que no ha podido lavarse en meses, implora con insistente voz entrecortada mientras toca a los viandantes que logran esquivarlo: «¿No tendrá una monedita? Ayúdenme, por favor».

La realidad no para con frenos carbocerámicos que amortigüen el impacto ante los 28 millones de almas en la novena aglomeración urbana del planeta. « Bienaventurados los pobres de espíritu , pues de ellos es el reino de los cielos», reza la frase favorita de nuestro anónimo héroe español, dibujado en el sorprendentemente impoluto muro exterior de su pequeña parroquia, desde donde se divisan los dos universos mexicanos. Y finaliza: «Afortunados los humildes, pues heredarán la tierra».