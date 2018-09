Acuerdo de España, Portugal y Francia para acoger a 58 inmigrantes del Aquarius El puerto más seguro y próximo de la nave está en Malta o Italia, pero al anunciar el acuerdo Portugal no precisó el puerto en el que los inmigrantes serán desembarcados

Volvieron a sonar las alarmas por la nave Aquarius, que busca con urgencia un puerto para desembarcar a 58 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo frente a las costas de Libia. Cuando parecía que ningún país europeo estaba dispuesto a hacerse cargo de estos inmigrantes, Portugal ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con Francia y España para sumir la llegada del barco. El Gobierno portugués acogerá a 10 de los 58 inmigrantes a bordo de la embarcación.

La tripulación de la nave Aquarius lanzó la alarma porque «se espera mal tiempo con olas de cinco metros, ante lo que es necesario encontrar un puerto seguro», para desembarcar a los 58 inmigrantes que fueron rescatados entre el jueves y el sábado. La Aquarius está gestionada por las organizaciones humanitarias SOS Méditerranée y Medicos sin fronteras. La nave viajaba con bandera panameña, pero el país centroamericano le ha retirado el permiso tras la llamada de atención del Gobierno italiano. Al inicio, el dramático llamamiento de la Aquarius para encontrar un puerto seguro, a ser posible el de Marsella, cayó en el vacío.

El Gobierno francés rechazó en principio la autorización para atracar. «Si no definimos reglas europeas comunes, no lograremos afrontar el desafío de la inmigración», advirtió el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, al tiempo que precisaba: «La Aquarius debe atracar en el puerto más próximo, no en Marsella». El puerto más seguro y próximo de la nave está en Malta o Italia, pero al anunciar el acuerdo Portugal no precisó el puerto en el que los inmigrantes serán desembarcados.