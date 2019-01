Acuden a reparar un socavón y descubren un túnel que conducía hasta un banco La infraestructura, de cerca de 50 metros, fue descubierta en una localidad del sur de Florida

Cuando los servicios de mantenimiento de las vías públicas acudieron a reparar lo que parecía un simple socavón en Pembroke Pines, en el sur de Florida, no se esperaban lo que aparecería a continuación. El agujero en el pavimento permitió descubrir un largo túnel subterráneo que llevaba desde una zona boscosa directamente hasta una sucursal bancaria, en lo que parece obra de unos ladrones de película.

Según explicó a los medios de comunicación el agente especial Michael Leverock, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), los operarios acudieron al lugar donde un ciudadano había alertado de lo que parecía un insignificante socavón en una calle lateral en el área de Flamingo Road y Pines Boulevard, cerca de una oficina del Chase Bank. Al mirar dentro del agujero, detectaron un cable eléctrico que llegaba hasta el bosque.

Se avisó a la Policía y al FBI, que al llegar este miércoles al lugar encontraron la entrada de un túnel de unos 45 metros de largo que llegaba justo hasta el banco. En las proximidades del socavón apareció, además, una manivela, una carretilla y un pequeño generador, entre otros elementos.

Attempted bank burglary. 50 yard tunnel leads to Chase Bank branch at 390 S. Flamingo Road, Pembroke Pines, FL. Call FBI with information 754.703.2000. pic.twitter.com/nK0rZi8QTO — FBI Miami (@FBIMiamiFL) January 30, 2019

«Esto no fue una cosa de la noche a la mañana», señaló Leverock. «No sabemos quién está detrás de esto por el momento -explicó-, podrían haber estado aquí hace una semana, la pasada noche, no lo sabemos en este momento, pero es un agujero enorme», aunque «muy claustrofóbico». «Me gustaría decir que he visto algo como esto en las películas, pero este agujero es muy pequeño, es único», señaló el aguente, que destacó el uso de picos y la carretilla para construirlo.

La lluvia caída en la región en los últimos puede haber hecho que el túnel colapsara, señaló.

Según el FBI, el banco no ha sufrido ningún robo y permanece abierto mientras se investiga este posible intento de entrar en él.