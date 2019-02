Una activista denuncia por violación al expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz Óscar Arias «Yo me encontraba paralizada, no forcejeé ni le dije nada, tenía mucho miedo de ofenderlo», relata la mujer, médica e hija de una exdiputada

Una médica y activista por el desarme nuclear ha denunciado ante las autoridades judiciales de Costa Rica al expresidente del país y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias por una presunta violación sexual ocurrida en diciembre del 2014.

El caso fue revelado este martes por el Semanario Universidad, que en su reportaje incluye extractos de la denuncia y una entrevista con la mujer, cuya identidad no trascendió, solo detalles como que es hija de una exdiputada del mismo partido al que pertenece Arias.

La denuncia fue presentada el lunes y el equipo legal del exmandatario ha dicho que no se referirá al caso hasta no analizar en profundidad el contenido de la misma.

La denunciante es descrita por el Semanario Universidad como una médica y activista por el desarme nuclear que supuestamente fue víctima de violación durante una reunión que sostuvo con Arias en la casa del expresidente. El relato de la mujer señala que Arias le tocó los senos, la besó y metió los dedos en su vagina, a pesar de que ella le pidió que se detuviera. «Yo me encontraba paralizada, no forcejeé ni le dije nada, tenía mucho miedo de ofenderlo», dijo la mujer al Semanario Universidad.

Según la denunciante, Arias, presidente en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), salió de la oficina en la que estaban y le pidió ir a otro sitio, lo que ella aprovechó para marcharse del lugar.

«La médica tenía entonces 30 años de edad, lideraba la filial en Costa Rica de una ONG internacional dedicada al activismo para abolir las armas nucleares y había conocido al premio Nobel a través de su madre, quien fue diputada por el Partido Liberación Nacional (PLN)», mismo al que pertenece Arias, señaló el Semanario.

Según el relato, ella asistió a la casa del exmandatario para entregarle una carpeta con información sobre la campaña antinuclear, pues él le estaba dando apoyo a la causa.

«La médica asegura que, desde diciembre del 2014 hasta la fecha, pasó por diferentes estados de ánimo y tuvo sentimientos encontrados respecto al tema. Por momentos, dice, anhelaba olvidar por completo el episodio y en otros, se sentía animada a interponer una denuncia pública o judicial», detalla el reportaje del Semanario Universidad.

Según la denunciante, la decisión de interponer la demanda se debe a que considera que existe un contexto de apoyo luego de que otras mujeres en el mundo hicieron denuncias similares y fueron atendidas, indica el reportaje.

Prevaricación

Con éste, son ya dos los casos judiciales que han salpicado este año a Óscar Arias. A sus 78 años, la figura política más prominente de Costa Rica en las últimas décadas ha visto cómo en cuestión de meses ha sido acusado por la Fiscalía de irregularidades en una concesión a una empresa minera y además denunciado por violación sexual.

«Yo no creo que haya habido en la historia, en 117 años de entregarse el premio Nobel a diferentes personas, que alguno de ellos haya sido acusado ante los tribunales. Yo he sido el primero y eso por supuesto que me duele», dijo Arias el pasado 28 de enero tras acudir a una audiencia preliminar por el caso de la mina de oro Las Crucitas.

En este caso, que un juzgado decidirá próximamente si lo eleva a juicio, el expresidente está acusado de prevaricación, un delito que se refiere a la firma de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos y que establece penas de cárcel de entre dos y seis años.

La acusación se basa en la firma de decretos en 2008 que declararon de conveniencia nacional la mina de oro Las Crucitas, a cargo de la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold.

La mina nunca se comenzó construir ya que en 2010 el proyecto fue cancelado por instancias judiciales debido a irregularidades en los permisos y a que la empresa taló árboles de especies en peligro de extinción.

El dos veces presidente (1986-1990 y 2006-2010) y acaudalado empresario ha dicho que en ambos procesos judiciales es inocente y que se defenderá en los tribunales.

Sobre el caso de mina dijo que la Fiscalía «tiene más imaginación que García Márquez».

El ex presidente costarricense está casado desde 2012 con Suzanne Fischel, su segundo matrimonio tras el que mantuvo durante 22 años, hasta 1996, con Margarita Peón, exdiputada y ex precandidata presidencial, con quien tuvo dos hijos.